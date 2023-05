"Aquí no se acercan a podar un árbol hasta que ocurra una desgracia... y ocurrirá". Es la crítica que lanza el presidente de la comunidad de vecinos de Requejo 16, en Zamora capital, después de "años sin que nos hagan caso". Critican la limpieza de ramas "selectiva" en Zamora ciudad y no ocultan su hartazgo por una situación de abandono que parece no reconducirse.

El argumento principal con el que chocan es que la avenida es de titularidad estatal, si bien "también lo es Cardenal Cisneros ya allí todos los años hay poda", reflexionan. Sea como fuere, hace unos días varios ramajes cayeron sobre un banco del mobiliario público: "¿Qué hubiera pasado si alguien en ese momento está allí sentado?". La respuesta esperan no tenerla que vivir pero avisan: "Cuando pase, se llevarán todos las manos a la cabeza y no será porque no lo hemos advertido", apunta el zamorano, preocupado por la dejadez medioambiental de la zona.