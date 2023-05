El futuro de la ingeniería es femenino

Suspendía matemáticas en el instituto, pero ahora es especialista senior de nuevos negocios en Telefónica Tech. María Teresa Nieto Galán es un auténtico ejemplo de superación y puede convertirse en toda una inspiración para las más de sesenta integrantes del programa STEM Talent Girl, puesto en marcha en Zamora por la Fundación ASTI para fomentar las vocaciones tecnológicas entre las estudiantes de ESO y Bachillerato.

Esta joven de 28 años fue la encargada de pronunciar la conferencia de clausura de esta tercera edición. "Vengo a intentar empoderar tecnológicamente a las alumnas", anunciaba antes de comenzar la charla, recordando que, cuando ella comenzó a estudiar Ingeniería Informática en Madrid, tan solo tenía dos compañeras, de entre la treintena de integrantes de su clase.

"Creo que una de las causas por las que no hay tantas vocaciones femeninas en tecnología está en la falta de referentes. Las empresas de este campo tiene hombres al cargo y eso puede echar para atrás, como los estereotipos sobre que a quien le gustan estos temas son unos frikis, por ejemplo", apunta, para añadir como tercera causa la dificultad de algunas materias STEM. "Yo, por ejemplo, suspendía matemáticas en el instituto. Y eso no significa que no seamos válidas, solo se necesita entender la asignatura desde otro punto de vista y descubrir su aplicabilidad", asegura.

Auge de la inteligencia artificial

Considera que es más que necesario que, viendo el auge de la inteligencia artificial, se tenga el punto de vista femenino de ahora en adelante "para evitar los posibles sesgos". Y es que la visión de la mujer le parece fundamental para avanzar en estos campos. "Si solo están los hombres en tecnología, algunos aspectos estarán sesgados. Por ejemplo, desde el punto de vista del diseño. Nosotras tenemos mucho que aportar", subraya Nieto Galán.

Esta ingeniera está especializada en poner en marcha productos de ciudades inteligentes, desde trabajar con sensores para que el encendido del alumbrado público sea lo más eficiente posible hasta utilizar drones para analizar imágenes y, mediante algoritmos, procesar imágenes para ver el estado de carreteras o molinos eólicos.

"Ahora mismo, la tecnología depende mucho de la creatividad de las personas, queda un largo camino por construir y todo el poder está en las nuevas generaciones", concluye.