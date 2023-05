Los socios de Caja Rural de Zamora respaldan la gestión, con beneficio de 30 millones

Celebró Caja Rural de Zamora su asamblea general y los 124 delegados, como hicieran los socios a los que representan en las juntas preparatorias, respaldaron la gestión de la entidad que deja 30 millones de beneficio récord con un modelo de banca, además que hace lo contrario que el resto del sector financiero: abrir oficinas e incrementar personal para estar más cerca del socio y el cliente.

"Los socios están satisfechos porque otro año más hemos dado unos resultados más que positivos. Los socios, con los que tenemos una convivencia diaria, ya saben la forma de hacer de la caja y lógicamente el resumen que llevarmos a cabo cuando hacemos las juntas preparatorias a la gente le satisface porque ve que es una entidad que poco a poco, sigue prosperando y abriendo oficinas", dijo el director general, Cipriano García.

Sin embargo, precisó, "nuestro objetivo no es el resultado, sino que éste es una consecuencia de una evolución cada vez más importante. Los socios ven que una entidad de una provincia como la nuestra, limitada y pequeñita, es capaz de salir fuera y ser absolutamente competitiva".

Y no sólo en Zamora, donde ha quedado como Caja de referencia una vez que fusiones y absorciones exportaron a otros lares el músculo financiero, sino también en otros territorios donde, en ausencia de otra Rural, la de Zamora ha podido expandirse. "En Valladolid vamos a abrir la oficina número 14, en León llegaremos a las 23, con la apertura la semana que viene de una en Ponferrada. Tenemos dos hace muchísimo tiempo en Orense y acabamos de abrir la segunda en Madrid hace un par de meses".

Cuotas

El director general precisó que "la evolución de la caja es positiva, a los socios, que fundamentalmente son los zamoranos, les damos cuentas en las juntas. Seguimos teniendo vinculación con Zamora y los socios ven con satisfacción que a pesar de las limitaciones de la provincia tienen una proyección absolutamente positiva, no solo en el ámbito del resultado sino en la evolución de los volúmenes, que son precisamente este resultado".

El crecimiento se explica, también por la ganancia de cuota de mercado: "En Zamora prácticamente tenemos el 50% de la cuota de mercado, en activo fundamentalmente. Ya tenemos el 8% en la provincia de León y el 5% en la provincia de Valladolid. Siendo una entidad pequeñita como somos, somos capaces de ser competitivos y esas cotas de mercado que representan los volúmenes de crecimiento dan unos resultados".

Cipriano García, no obstante, repite como un mantra que lo importante no es el resultado en sí, sino lo que representa. "Más importante que el resultado en sí es la percepción que tienen nuestros clientes y socios de que somos una entidad cercana, es un modelo que no se lleva en el ámbito financiero en general estamos haciendo todo lo contrario que el resto".

Nicanor Santos: "Estoy orgulloso del año que hemos tenido"

El presidente del Consejo Rector de Caja Rural de Zamora, Nicanor Santos Rafael se mostraba satisfecho de la aprobación en asamblea general de las cuentas, y también "orgulloso del año que hemos tenido". Un año, precisó "difícil", pero en el que "hemos conseguido superar al año anterior". Santos Rafael lleva nueve años en la Caja, seis de ellos como presidente, aunque le restan tres más ya que fue reelegido para un segundo mandato".

El director general, Cipriano García aprovechó para defender una vez más el modelo de negocio de Caja Rural. "Seguimos pensando que la cercanía, que el bis a bis, que el hecho de que los clientes tengan una referencia a la que dirigirse cuando se les presente un problema del tipo que sea, saben que tiene una persona detrás, una entidad que les va a acompañar en el recorrido. Les va a acompañar en la evolución positiva y también en las dificultades".

En definitiva, y a tenor de los resultados, de "un modelo de éxito que ya no se lleva en el resto de las entidades" del sector financiero. Entre otros datos destacó que el número de socios se incrementó en el último año en torno a los 1.800 mientras que la cifra de clientes superó en unos cinco mil a la del ejercicio precedente.

El presupuesto del Fondo de Educación y Promoción para 2023 totaliza 7,8 millones de euros y es el más alto de la Caja Rural de Zamora en toda su historia, según figura en la memoria.

Sequía y subida de tipos de interés frenarán el crecimiento

Sequía y subida de tipos de interés son dos amenazas económicas que pueden repercutir no sólo en el negocio bancario, sino en toda la economía provincial. "En Zamora la sequía nos va a afectar sin ninguna duda, más que en el resto de las provincias porque tienen otros sectores económicos de desarrollo", dijo Cipriano García.

"En Zamora va a ser un año duro y difícil. Estamos pendientes de que las instituciones pongan las medidas oportunas y la Caja va a estar al quite de lo que acontezca".

La subida de tipos de interés también "está afectando. De alguna manera las inversiones de la gente que no tiene un proyecto muy claro y definitivo se están ralentizando o la propia promoción de las viviendas también como consecuencia de que la subida de los tipos de interés. Afecta a las economías. La pretensión que se tiene con la subida de tipos y la inflación es que se reduzca el dinero en el mercado y las inversiones van a disminuir de una forma clara, no sé cuánto tiempo, pero seguro".

Por tanto, los incrementos de volumen serán menores "y aunque ganes más dinero se compensa una cosa con la otra". Pero García sería más partidario de que haya expansión, "llegue el dinero a todo el mundo en lugar de dejar de consumir. Esto va en contra de nuestro modelo de negocio".