La creación de una Concejalía exclusiva para personas mayores, la profundización y profesionalización de servicios para el colectivo, una escuela municipal de formación, el abordaje de la soledad no deseada o el impulso a nuevos tipos de viviendas son algunas de las líneas de trabajo que propone la lista socialista a la Alcaldía de Zamora, liderada por David Gago, en materia de Servicios Sociales.

Es una de las línea estratégicas del programa, que llevó este viernes a los socialistas a reunirse con Intras y los CEAS municipales, y que desgranó en profundidad la segunda en la lista del PSOE, Auxi Fernández, junto al resto de la candidatura en la zona del Campus.

Habló Fernández, de un trabajo previo ya realizado de "diagnóstico mediante reuniones con las personas que trabajan en el sector para ver cual es la realidad de Zamora. Nos vamos a enfrentar a un reto muy importante en los próximos años porque tenemos un problema de pérdida de población y envejecimiento".

Y nos vamos a enfrentar, dijo, "al reto de los cuidados, porque la gente va envejeciendo y cada vez necesita mayores servicios. Y vamos a requerir de mucha gente para que cumpla y haga estos servicios. Es un nicho claro de empleo nos planteamos la creación de una Concejalía específica de mayores, porque si algo tenemos claro es que no se pueden crear nuevos servicios o revisar los existentes, que creemos que es una necesidad, sin la participación de los protagonistas".

Y es que el tipo de "personas mayores que vienen no son las que están ahora, tenemos que adaptar la ciudad, profesionalizar los servicios y por supuesto garantizar esa atención a todas las personas mayores y vulnerables que lo necesiten".

Nicho de empleo

Apuntó que "cuando decimos que es un nicho claro de empleo es porque se está demostrando que los programas de formación de personas en la atención sociosanitaria cada vez tienen más salida profesional y hay más necesidad, pero hay que mejorarlos. Estamos convencidos de que lo hecho hasta ahora se ha hecho bien, se ha aumentado muchísimo el presupuesto de ayuda a domicilio, pero creemos también que hay que explorar nuevas fórmulas para la nueva situación. Es un reto al que nos vamos a enfrentar, tenemos que revisar lo que tenemos y poner sobre la mesa cambios".

Reconoció la concejala que "se está haciendo un gran trabajo pro parte de los profesionales de un sector que la pandemia demostró que es esencial, no se les valora lo suficiente a muchos niveles y la formación también es una de las patas necesarias. La nueva ley de FP va a permitir que los ayuntamientos tengan competencias en formación y el Ayuntamiento debe crear una escuela de formación que dé respuesta a ese reto que se nos plantea".

Soledad

Estamos viento que la soledad de los mayores va a ser un problema grave y el servicio a domicilio debe tener programas para resolver en tema de la soledad de los mayores, que en muchos casos aúna la soledad social, aislamiento, afectivo, de personas que bien no tienen familia o no se ocupan de ellos y hay que dar una respuesta y solución. Son situaciones a las que no se están dando respuesta pro que no hay recursos, entonces tenemos que estudiar muy bien cómo poder crear dar una vuelta y explorar otras posibilidades"

Otra línea es la relacionada con "los nuevos recursos que están surgiendo en otros países habituales y además que parten de los ayuntamientos, que son los nuevos tipos de viviendas muchas veces intergeneracionales y otras específicas para estos colectivos, que se alejan mucho del modelo asistencial que hoy por hoy, a pesar de que la Junta sobre el papel tiene el modelo de atención centrado en la persona no es la realidad de los servicios".