"Abandoné mi plaza fija en la orquesta del Teatro Real por cumplir un sueño"

El violinista Jorge Guillén, "Strad", regresa al Zamora. En esta nueva visita, el sábado día 20 de mayo, el músico y su equipo ofrecerán un nuevo espectáculo en el Teatro Ramos Carrión.

–Vuelve con un nuevo espectáculo "Luces, cámara, acción".

–Venimos de una época donde hemos hecho espectáculos más enfocados en la sentimentalidad y ahora creemos que ha llegado el momento de pasarlo bien, de reír y bailar a todas las edades, por ello hemos seleccionado músicas de cine que a todos nos hacen viajar, nos traslada a recuerdos agradables. Escuchando estas melodías suceden cosas en nuestro interior.

–Ha seleccionado un abanico amplio de piezas desde composiciones de "Pulp Fiction", "Mamma mia!", "Up" o "Harry Potter".

–Hemos elegido bandas sonoras muy variadas desde algunas pensadas para públicos más adultos a otras más infantiles o películas más juveniles, como "El señor de los anillos" o "Harry Potter" que disfrutamos los niños y no tan niños. Es la magia de la música. Las distintas piezas las unimos a través del humor para romper la barrera que hay entre el escenario y el público. Nuestro objetivo es que la gente salga con las pilas cargadas y queriendo volver a asistir a un teatro porque se han divertido.

–Capitanea un amplio equipo…

–Sobre escenario estamos cinco personas, en algunos momentos, hasta seis. En el espectáculo se escucharán instrumentos asociados al mundo del cine que nos abren abanicos de sonoridades. Diego Tarango nos trae un mundo de instrumentos de percusión electrónica. Él lleva una serie de aparatos que nos introducen en sonidos de cañones. Todo lo que necesitamos para ambientar en una película Diego lo va lanzando con instrumentos de percusión, Su incorporación resulta un plus, a lo que se une el equipo técnico integrado por cuatro personas.

–Usted toca el violín, unido a la música clásica, y la manera en la que usted lo toca lo aproxima al público.

–Nosotros lo palpamos. Vienen a vernos niños que estudian en el conservatorio y es una maravilla que les puedas motivar a través de cualquier estilo. He tenido la suerte de realizar giras con Ara Malikian durante 20 años y tengo 30, o sea que toda una vida a su lado, y creo que en todos esos años como este lustro como "Strad", el violinista rebelde, muchos niños se han animado con la música.

–Usted también trabaja con Yllana.

–Llevamos con ellos cuatro años y son propuestas que tienen una gran respuesta por parte del público. De hecho, entre unos espectáculos y otros de jueves a domingo estamos fuera de casa tocando en distintos lugares. En junio estaremos en Corea del Sur, Francia o México. "Luces, cámara, acción" lo estrenamos en febrero y contamos con fechas a finales de 2024. Intentamos tener distintos tipos de espectáculos en gira, unos más teatrales y otros más musicales. La magia está en que cada día es diferente, no vamos con el piloto automático, sino que cada día lo encaramos como un reto diferente y con ilusión y creo que eso lo percibe el público.

–El violinista rebelde viene del mundo del clásico.

–Procedo de una familia de músicos y cuando le dije a mi abuelo que quería dejar mi puesto fijo en una orquesta para montar mi propio grupo y buscar mi estilo … casi me deshereda. (Risas). Abandoné mi plaza en la orqueta del Teatro Real por cumplir un sueño.

–¿Qué le hizo dar este paso?

–Venía de compartir escenario con músicos como Extremoduro, Los Secretos o incluso con Sting, músicos muy distintos, y descubrí que a mí el sentarme en una silla ante un atril no era lo que más me llenaba, me apetecía expresar la música de una manera diferente. Yo disfruto mucho con la música clásica, pero cada música tiene un momento. No descarto que un tiempo vuelva a tocarla, pero ahora disfruto mucho con las cosas que hago, saltando sobre el escenario, viajando por distintas ciudades y haciendo que la gente se lo pase bien de una manera diferente.

–En este momento para usted la música es…

–Es mi forma de vida. No sé vivir sin ella, aunque suene a tópico. Ahora soy padre de dos niños pequeños y no sé si querría que fueran músicos porque es una vida dura, pero que engancha. Tuve una infancia dura porque tenía que estudiar muchas horas al cabo del día, pero eso te aporta mucha madurez y disciplina.