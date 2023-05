"Valorio no puede ser tratado como si fuera un parque más de la ciudad, tiene que tener una cuadrilla propia de mantenimiento los 365 días del año, no sólo en primavera que es cuando parece que nos acordamos del bosque, también tiene que haber un trabajo permanente durante el invierno que conserve, que claree, que vea cuales son los ejemplares que están en mal estado y los pueda cortar, que tenga un análisis si está habiendo plagas o no, que proteja la fauna, la flora".

Es lo que dijo el candidato socialista a la Alcaldía, David Gago, durante la presentación de su programa medioambiental, en concreto referido al principal pulmón verde de Zamora. "Para eso es lo que se tiene que encargar el Ayuntamiento cuadrilla permanente para el bosque de Valorio y nuestro compromiso para el próximo mandato es que Valorio va a pegar un cambio significativo y que vamos a invertir la situación en la que estamos metidos hace ya bastantes años. Un compromiso de recuperar el bosque y tratarlo como un espacio singular" Durante los cuatro años de mandato "nos hemos empleado una y otra vez en plantear al equipo de Gobierno, plantear al Ayuntamiento y mostrar a la ciudadanía los valores que tiene el bosque, el valor ambiental profundo que tiene, el valor cultural y deportivo". En su día, recordó, "presentamos un documento, Revalorizar Valorio que no sólo era una síntesis del estado del bosque con una serie de propuestas de mejora". Valorio, explicó "tiene varias zonas, una más usadas por las personas, como es la zona de casetas y deportivas, una zona intermedia y a partir de lo que conocemos todos como el Puente Croix una zona más natural o más salvaje y necesita por lo tanto una intervención acorde con cada zona". En la primera, donde "tenemos un espacio más ajardinado que tiene que estar conservado y mantenido. La segunda y al tercera zona mas salvaje que tiene que tener un tratamiento silvícola. Nos encontramos con árboles que se están tocando entre ellos, con unas condiciones malas, que se están muriendo, que se están transmitiendo plagas. No puede ser que tengamos al bosque que crezca al libre albedrío sin trabajarlo. El bosque puede crecer solo pero tiene un parte que los hombres hemos puesto ahí, los árboles crecen y si no los atiendes provoca la situación que estamos viendo. Desde las últimas nevadas que hubo hacia 2017 y 2108 todavía hay árboles caídos en mitad del bosque. Es de donde recibimos más quejas y peticiones de arreglo por parte de los vecinos", significó el número 1 de la lista del PSOE. Con respecto al arroyo de Valorio que baja sin agua, "estamos en sequía pero cuenta con un sistema para suministrarle agua de la planta depuradora. Llevamos cerca de un mes sin agua dentro del arroyo de Valorio y todavía no se ha puesto en marcha este sistema, lo que crea problemas para las aves que están anidando actualmente".