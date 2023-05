La romería de La Hiniesta nunca defrauda... incluso cuando llueve. Varios han sido los años que los chubascos han sorprendido a los romeros y aún así han continuado el camino que separa la capital del municipio zamorano. Este año la cita será el próximo 29 de mayo, lunes -como cada año-, un día después de las elecciones municipales, tal y como ocurrió también hace cuatro convocatorias electorales.

¿Lloverá o no lloverá para entonces? Aunque la Agencia Estatal Meteorológica no se moja todavía ya que las previsiones son más cortas en el tiempo, hay varios portales meteorológicos que ya tienen su particular previsión. La mayoría de ellas coincide: habrá lluvia.

Agua a las 14 horas

Eltiempo.es lo deja claro: habrá agua. Eso sí, será a las 14 horas lo que, de cumplirse, evitará que los romeros se mojen durante su trayecto hacia La Hiniesta. En torno a las 14 horas todos ellos ya están en la localidad, ya sea en la iglesia... o en el bar. Falta por saber si sobre las 16.30 horas los chubascos continuarán, ya que suele ser la hora de regreso de la Virgen acompañada por los cofrades de La Concha.

Cuatro horas de lluvia

El portal accuweather lo pinta aún peor: un 75% de posibilidades de lluvia durante cuatro horas y media. Difícil sortear el agua.

Hay esperanza

Lo cierto es que todavía queda margen para reconducir la meteorología ya que con tanta antelación las posibilidades de acertar se ven mermadas. Y no solo eso: la esperanza viene de la mano de algún otro portal de meteorología donde, aunque anuncian nubes, todavía no hablan de agua para el día de La Hiniesta. Meteored hace este pronóstico: nada de agua y buena temperatura. ¡Nos agarramos a esta previsión!