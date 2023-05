Tras más de medio año catando tortillas, es el momento de que los ciudadanos ejerzan su derecho a voto. Con motivo de las elecciones municipales de Zamora del próximo domingo 28 de mayo, la cuenta de Instagram @TortillasZamora organiza sus particulares "Tortielecciones", unos simpáticos comicios totalmente democráticos en los que el pueblo elegirá la mejor tortilla de Zamora.

Los resultados de la "gran fiesta de la democracia" también se darán a conocer el domingo 28 de mayo, pero el plazo de voto ya está abierto. En el apartado de historias destacadas de la cuenta de Instagram de Tortillas Zamora aparecen las diez mejores tortillas publicadas hasta la fecha.

Desde el 12 de mayo hasta el 27 de mayo a las 23.59 horas, los usuarios podrán dar a 'Me Gusta' a sus tortillas favoritas entre las diez seleccionadas. Las tres tortillas con más likes ('Me Gusta') hasta el 27 de mayo pasarán a la fase final de votación, el 28 de mayo. En esa fecha clave, 28M, se realizará una encuesta final entre las 3 tortillas más populares y la vencedora será la ganadora de las primeras tortielecciones, pero no últimas, apuntan los organizadores.

¿Cómo votar en las semifinales? Ir a la publicación original de la tapa de tortilla y darle a 'Me Gusta'.

Si quieres añadir un like extra a la publicación, hay que comentar con el emoticono del pulgar para arriba 👍🏻 (válido solo un like por usuario y tortilla)

Recuerda que el plazo para darle a 'Me Gusta' finaliza el 27 de mayo a las 23.59 horas ¿Cómo votar en la gran final? Votar en la encuesta que la cuenta Tortillas Zamora publicará el domingo 28 de mayo.

Estas son las diez mejores tortillas que participan en las semifinales, las tres tortillas con más 'Me Gusta' pasarán a la gran final del domingo 28 de mayo:

Bar Marbella by Sonia

Bar Las Avenidas

Bar Perro Verde

Casa Panero

Café bar Abacanto

Bar Casa El Rubio

Churrería Malú

Bar Anglo

Café Bar La Comedia

Bar La Tabla