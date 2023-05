La temperatura de 37 grados hará saltar la alerta para la salud en Zamora

El Ministerio de Sanidad activará este lunes un plan preventivo por altas temperaturas que fija por provincias los umbrales a partir de los cuales el exceso de calor eleva el riesgo para la salud y la mortalidad asociada, y que en el caso de Castilla y León serán de 37 grados en Zamora y 35 en Valladolid.

"La asociación entre altas temperaturas e incrementos en la morbimortalidad es muy robusta", enfatiza el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas Sobre la Salud de 2023 publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad y que actualiza esos umbrales a valores más acordes con la situación actual y la evolución del cambio climático.

Por cada grado que la temperatura ambiente supera esos picos, recuerda el documento, el riesgo de mortalidad atribuible a las altas temperaturas crece entre un 9,1 % y un 10,7 %, es decir, por cada día que hay un episodio de calor extremo, la mortalidad se incrementa, de media, en 3 defunciones al día.

El plan 2023 ya establece que, con carácter general, a partir de ahora empezará cada 16 de mayo y no el 1 de junio como venía sucediendo, y se prolongará hasta el 30 de septiembre.

No obstante, permite que pueda implementarse durante los quince últimos días previos (1 al 15 mayo) y quince días posteriores (1 al 15 octubre). Paralelamente, se monitorizará la situación ante episodios inusuales de calor comprendidos fuera de estas fechas.

Zamora, 8 días en alerta roja

Funciona de la siguiente manera: cada día, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) proporciona las temperaturas máximas y mínimas esperadas para la jornada en cada provincia y las predicciones para los cinco días siguientes; según el número de días en los que se supere el umbral, se asigna un nivel de riesgo.

Un algoritmo calcula estos niveles, que tiene en cuenta también factores de riesgo específicos de cada provincia: el nivel 0 (verde), de ausencia de riesgo; el nivel 1 (amarillo), de bajo riesgo; el nivel 2 (naranja), de riesgo medio, y el 3 (rojo), de alto riesgo. Cada uno tiene una serie de medidas aparejadas.

El año pasado, con temperaturas récord todo el verano, hubo un total de 92 días con alerta de algún tipo en todo el país. En Zamora el pasado verano, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre se declararon 8 días de nivel 3 (rojo) de alto riesgo; 19 días de nivel 2 (naranja) de riesgo medio y 26 días de nivel 1 (amarillo) de riesgo bajo.

El pasado año hubo un exceso de mortalidad atribuible a las altas temperaturas en Zamora de 32 personas. Estas muertes se calculan mediante un índice que compara la mortalidad esperada con la que realmente se produce. Sin embargo, no hubo constancia de ningún fallecido directamente por una insolación o golpe de calor, sino que se trata de personas con patologías previas a las que afectan los episodios de altas temperaturas.

Sanciones millonarias

Estos niveles de riesgo son importantes, ya que una empresa que obligue a sus trabajadores a operar al aire libre durante una ola de calor sin las precauciones necesarias y con riesgo grave para su salud se expone a sanciones de hasta casi un millón de euros. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó acaba de publicar el real decreto que refuerza la protección de los empleados ante temperaturas extremas y obliga a las compañías ha actualizar sus planes de prevención de riesgos laborales para contemplar específicamente esta cuestión. Las corporaciones lamentan que esta medida no haya sido consensuada previamente con ellas y alertan de que necesitan tiempo para adaptar sus normativas.

El Gobierno deja a criterio y responsabilidad de las corporaciones cuando deberá pararse o no la actividad durante una ola de calor. Ahí no existe novedad legislativa, pues la vigente ley de prevención de riesgos laborales ya obligaba a las empresas a contemplar toda potencial y previsible amenaza contra la salud de sus empleados y a adoptar las medidas necesarias para minimizarla.

No obstante, el texto publicado este sábado obliga a las corporaciones a contemplar de manera específica las temperaturas extremas y especificar en sus planes de prevención qué deben hacer los empleados cuando la Aemet decrete una alerta naranja o roja, algo que hasta ahora no se estaba haciendo. Como queda apuntado, en Zamora el pasado verano hubo 27 días con nivel rojo o naranja en el periodo del 15 de junio al 15 de septiembre.

La norma aprobada en Consejo de Ministros no prohíbe toda actividad al aire libre durante una ola de calor, si bien si especifica que esta queda vetada cuando “las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras”. Es decir, si no es posible comenzar antes a trabajar, partir la jornada o incrementar las pausas, por ejemplo, las empresas deben parar. No hacerlo puede tener consecuencias económicas para las corporaciones que decidan continuar su actividad para no perder dinero.

Exponer de manera temeraria a los trabajadores a los efectos de las olas de calor está considerado una falta grave o muy grave en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Lo que está sancionado con entre 2.451 y 49.180 euros, en caso grave, o entre 49.181 y 983.736 euros, en caso muy grave. La gradualidad de la sanción queda a criterio de cada inspector, si bien a mayor riesgos y a mayor inminencia del mismo, mayor será la cuantía de la sanción. Cinco trabajadores murieron el año pasado en España debido a golpes de calor y otros nueve sufrieron daños graves, según los datos recopilados por el Ministerio de Trabajo, aunque el informe de la Consejería de Sanidad no constata ningún caso en la provincia de Zamora.