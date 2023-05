La Asociación de Ayuda a los Enfermos con Cáncer de Zamora, Azayca ha celebrado en la mañana de este domingo su cuarta marcha, arropada por cientos de personas, entre ellos profesionales sanitarios y políticos de todos los colores que han querido acompañar la convocatoria realizada por la entidad que preside Pilar de la Higuera.

Han superado los 600 los dorsales y camisetas de apoyo a la marcha, aunque la concurrencia efectiva ha sido menor debido a que muchas personas no han podido asistir por distintas circunstancias, entre otras los eventos sociales, como bodas o comuniones habituales en estas fechas.

Pilar de la Higuera destacó que “es una marcha que hacemos en homenaje a todos los pacientes oncológicos de todo tipo de cáncer. Es importante que todas las administraciones piensen en ellos, que pidamos más apoyo a la investigación y cada vez más recursos”.

La Sociedad Española de Oncología Médica, dijo prevé que este año haya 279.360 diagnósticos de cáncer en España, por lo que es necesario un reconocimiento a los profesionales sanitarios. “Los pacientes están muy satisfechos con el servicio que se les presta en Oncología. Y las asociaciones, todas, que nos dedicamos a los pacientes somos un servicio de apoyo".

Recordó cómo "Azayca nació por poner en marcha el proyecto de innovación de ejercicio terapéutico que tiene ya cinco grupos, ha llegado ya Zamora y Benavente y este mismo año a Bermillo de Sayago. Estamos también dando un servicio de apoyo al transporte social, con el que hemos hecho más de doce mil kilómetros y estamos yendo a todos los pueblos, porque no todo se puede desde las administraciones y eso hay que entenderlo”.

Paliativos en casa

La consejera de Familia, Isabel Blanco, destacó la importancia de “visibilizar el trabajo que hacen las asociaciones tanto con los enfermos como con las familias, que requieren apoyo psicológico y compañía para enfrentarse a estas situaciones difíciles”.

Las asociaciones, dijo, “tienen un papel fundamental en la difusión de los nuevos programas que estamos poniendo en marcha. Uno de los más importantes es el programa Intecum para ayudar a las personas en fase terminal que necesitan cuidados paliativos a que puedan estar en su casa en esta etapa final de la vida. Son programas muy desconocidos y que pueden proporcionar apoyos técnicos, materiales, pero también psicológicos”. El programa funciona ya en todas las provincias.

Ejercicio terapéutico

La zamorana Ana Ruiz Casado, oncóloga del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid ha sido una de las encargadas de cortar la cinta inaugural de la carrera. Fue esta doctora la que, a través de Azayca, ha introducido en Zamora el ejercicio terapéutico para pacientes con cáncer.

Es importante “el ejercicio como herramienta tanto para la prevención como para el manejo de efectos secundarios durante el tratamiento y, lo que es más importante todavía, para conseguir tener una supervivencia más prolongada después del diagnóstico de cáncer. Esto es una evidencia muy rigurosa de estudios publicados. Desgraciadamente se presta menos atención a estas herramientas que son más baratas y fáciles que los tratamientos farmacológicos, pero no tienen menos importancia.

Olvido oncológico

Junto a Ruiz Casado, otro oncólogo zamorano, Fernando Rivera, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Valdecilla de Santander destacó, entre otros aspectos a la importancia del olvido oncológico. “Tanto cuando se curan como cuando no hay que apoyar a los pacientes oncológicos, la sociedad en su conjunto. No se puede dejar solo a un paciente o una familia con cáncer, porque es durísimo en todos los aspectos, físico, social o laboral. Recientemente se ha anunciado la medida del anonimato del paciente con cáncer, borrar la huella oncológica. Cuando un paciente tiene cáncer y sobrevive, dos millones de personas en España tienen problemas para hacerse un seguro, para ser contratados. Es una medida que los supervivientes y las sociedades científicas hemos reclamado hace mucho, que no se discrimine a un paciente por haberse curado un cáncer".

El oncólogo resumió en pocas palabras los mensajes fundamentales. "Lo más importante es prevenirlo, por tanto, no fumen. Luego, hagan ejercicio, coman sano, que todo el mundo sabe lo que es, participen en las campañas de cribado, que ahí están y son muy útiles y dentro de poquito posiblemente se implante también para el cáncer de pulmón. Si ya surge el cáncer, es una enfermedad muy dura pero que se cura muchísimo, cerca del 60% y aspiramos a aumentar ese porcentaje. Por tanto el siguiente mensaje es apoyemos la investigación para que se curen más pacientes".