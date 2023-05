Palabras para África, la niña zamorana con síndrome de Rett. Tras más de dos años de burocracia y tramitación, la pequeña de casi ocho años tendrá muy pronto su comunicador, un aparato con tecnología "eye-traker" que permite descifrar necesidades y pensamientos a través del movimiento de los ojos. En apenas dos semanas el sistema llegará al hogar de la pequeña para mejorar su calidad de vida y materializar su derecho a expresarse y comunicarse.

"¡Conseguido!", gritaba de alegría su madre, María Pedrero, al recibir la buena noticia. Y es que Zamora entera se ha volcado con esta familia tras conocer a través de las redes sociales que el ansiado comunicador nunca llegaba.

Reivindicación: "Existimos aunque nos olviden"

Una campaña de difusión espontánea y altruista se puso en marcha y ha logrado que en apenas 48 horas la niña consiguiera el "ok" de Sanidad en Zamora: "Quiero decir que ésta no tiene que ser la manera habitual de pedir, solicitar, tener u obtener tus derechos, pero no ha quedado otro remedio", apunta al argumentar que "hay que renovarse para mejor y que no nos dejen en el olvido por ser un colectivo minoritario porque existimos y somos personas iguales que el resto", reivindica su madre.

Llamamiento a las administraciones

En este sentido, hace un llamamiento a las administraciones públicas para que "miren por todos nosotros ya que el pasado, el presente y el futuro es la sanidad pública, a la que deben cuidar y respetar", proclama.

Con un sincero "gracias de todo corazón", África emprende una nueva etapa en su vida: podrá hablar sin palabras.