Los candidatos del PP a las Alcaldías de Zamora y Monfarracinos, respectivamente el aspirante Jesús María Prada y el actual regidor Manuel Martín Pérez han presentado el proyecto de un parque industrial de 837.000 metros cuadrados capaz de albergar a grandes empresas, una dotación de la que carece actualmente la capital.

Con 418.413 metros útiles para la construcción de nave el parque estaría situado junto a la carretera de Villalpando, pasado el pueblo de Monfarracinos, una ubicación considerada “idónea” por los candidatos, que han contado para ello con el asesoramiento de arquitectos, ingenieros, empresarios y expertos en transporte y logística.

Se trata de una zona llana, sin ningún condicionante orográfico o medio ambiental para desarrollar la actuación, bien comunicada con la red de autovías y con la dotación de servicios como el gas o el agua, gracias al proyecto en ejecución para llevarla desde Zamora. Una red de autovías, por cierto, en la que falta "la de Portugal", aprovechó a decir Prada, exigiendo al Gobierno su ejecución.

Lo pagará la Junta

Jesús María Prada dijo además que va a exigir la financiación del parque industrial a la Junta de Castilla y León. Si es alcalde, nada más tomar posesión va a pedir cita al presidente Mañueco a la que acudirá con el proyecto bajo el brazo. E incluso si no sale alcalde pedirá también el apoyo de la Junta para una actuación que beneficiará directamente a Monfarracinos, que será el término donde se ubiquen las empresas, pero también a Zamora, ya que proporcionará mano de obra a apenas seis kilómetros de la capital.

“Creemos que es un proyecto imprescindible para el futuro de la ciudad de Zamora. Y una buena ubicación es el término de Monfarracinos, una vez pasado el pueblo. El parque industrial Zamora Monfarracinos sería uno de los más importantes de la provincia de Zamora”, señaló Prada.

“Es un gran parque industrial para atraer empresas nacionales e internacionales. Para que se hagan una idea en la ampliación del polígono de La Hiniesta quedan libres 62.000 metros cuadrados distribuidos en pequeñas parcelas. Pero la última empresa que se ha instalado en el parque industrial de Villadangos, en León ha adquirido una parcela de 159.000 metros cuadrados. Ahora mismo Zamora y los pueblos de alrededor no tiene suelo industrial para atraer grandes empresas. De poco nos vale llorar y lamentar que no vienen empresas".

Acto para este sábado con Mañueco y Bendodo

"No vienen grandes empresas para Zamora porque no tenemos suelo suficiente para ofrecerles”. Por tanto “este es un proyecto de futuro, vertebrador. Se beneficiara el Ayuntamiento de Monfarracinos en licencias, el IBI y otros impuestos, pero para Zamora es importante crear empleo, que es el futuro de la ciudad y la provincia, crear empleo de calidad para que nuestros jóvenes no se marchen. Para que las personas de Zamora encuentren una oportunidad de hacer su vida en la capital”.

El proyecto, por cierto, lo presentará Jesús María Prada al propio presidente del Partido Popular regional y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco en el acto organizado para las 13.00 horas de este sábado en el que también participará Elías Bendodo, mano derecha de Feijoó como coordinador nacional del PP.

“Exigiremos que íntegramente el coste de este parque industrial sea asumido por la Junta de Castilla y León, porque creemos que tiene que estar a altura con esa media básica y fundamental para el futuro de Zamora”.