El Colegio de Abogados, acusado del enfrentamiento por el turno de oficio

El Colegio de Abogados de Zamora está siendo señalado en las últimas horas como el culpable del enfrentamiento surgido entre los 150 abogados que están adscritos al servicio de Justicia Gratuita y anuncian su intención de abandonarlo en bloque y los que no tras un comunicado que no explica con claridad las medidas de presión contra el Ministerio que se debatieron en la última reunión.

Los abogados que mantienen la actividad profesional solo en sus despachos interpretan el anuncio de esa baja en bloque como una amenaza hacia ellos, ya que tal decisión les obligaría a todos a cubrir el turno de oficio al tratarse de un servicio que por ley no puede dejarse sin realizar. Al parecer, se interpreta que el comunicado emitido por el Colegio no explica con claridad los términos del debate que se produjo, ya que el objetivo de esta medida que pretende presionar al Ministerio para que incremente las remuneraciones por caso defendido, indican algunos de los afectados. Por contra, la interpretación es que los letrados del turno de oficio "lanzan una amenaza" al resto.

El punto que ha originado el conflicto es el anuncio de que los letrados del turno de oficio han planteado, como medida de presión al Ministerio de Justicia para lograr un aumento de sus remuneraciones, abandonar en bloque el servicio gratuito, lo que probaría la incorporación al turno de inmediato de todos los colegiados, los más de 300 que hay en la provincia, según indican desde el colectivo.

Los profesionales sostienen que las conversaciones internas mantenidas sobre esta medida de presión no se han producido en los términos que ha reflejado el Colegio en la comunicación que ha hecho llegar a todos los abogados. La última gota que ha colmado el vaso es la circular del Colegio en la que se remite un formulario para que los letrados del turno de oficio lo cumplimenten al objeto de que este órgano profesional pueda conocer el alcance de la decisión.

Los abogados remarcan que no existe un sistema disponible para cursar la baja del servicio de Justicia Gratuita; que en la reunión se habría hablado de la intención de "algunos" colegiados de secundar esa medida y no de una baja en bloque; que se han obviado las otras medidas de presión propuestas, mientras que recuerdan que, en contra de lo que especifica el correo enviado por el Colegio, las bajas del turno de oficio no tienen que ser aprobadas por la Junta de Gobierno, sino que se produce en el mismo momento en que se comunica. Esta circunstancia implica que no tiene por qué sondearse con anterioridad a los letrados para conocer quiénes tomarían esta decisión y quienes se mantendrían al margen. El mal que se respira llevará a exigir a los directivos una explicación sobre lo ocurrido.