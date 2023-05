Las enfermeras reclaman la jubilación anticipada y que se reconozca el grupo A

Las enfermeras de Zamora piden que se aplique al colectivo el sistema de jubilación anticipada que ya está vigente en otras profesiones debido a la especial penosidad de su trabajo.

Mercedes Gago, presidenta autonómica del Sindicato de Enfermería Satse señaló en una jornada celebrada en el Seminario que "la jubilación anticipada para las enfermeras es importante porque después de más de 40 años trabajados la mayoría de ellas y sometidas a turnicidad laboral, medicamentos peligrosos, muchísimo estrés, riesgos psicosociales y demás creemos que es de recibo que ya que en otras profesiones lo hay, ellas también lo puedan tener. Creemos que hay sobradas razones para conseguirlo".

No se pide una edad concreta de jubilación ya que "dependerá del número de años trabajados como enfermeras y el tiempo expuesto a los riesgos y eso se hace con unos índices de ponderación similares a los que ya existen en otras profesiones, no pedimos nada diferente".

Otra reivindicación es la de posibilitar que "a las enfermeras se les permita acceder a los puestos de la función pública como graduadas y no se nos siga discriminando como un graduado de segunda. Ahora no se nos permite acceder, por ejemplo, a las direcciones generales de la Consejería de Sanidad. Nosotros tenemos un grado pero a pesar de que el Estatuto básico del empleado público tiene una disposición transitoria en 2007 nunca se ha llegado a actualizar. Entonces las antiguas diplomaturas estamos en un escalón y las antiguas licenciaturas en otro, cuando ahora todos somos grado. Antiguas licenciaturas que son grado como Enfermería, no tienen mas créditos y sin embargo se les mantiene por encima. Lo que pedimos es que se quite la transitoriedad del estatuto y que a las enfermeras se les considere como un grado, que es lo que son".

María Ballesteros, presidenta de Satse Zamora añadió otras reivindicaciones, como que la ratio de pacientes sea 1 enfermera por cada ocho pacientes, en lugar de 18 como está ahora o la figura de la enfermera escolar. Recordó que este viernes se celebra el Día Internacional de Enfermeras y Enfermeros: "Es nuestro día".