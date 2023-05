Zamora sigue lejos de Europa en poder adquisitivo, trabajo y población joven

Zamora mira con distancia a la media comunitaria. La brecha es una realidad y se percibe casi en cada estadística económica, laboral, demográfica o de otra índole que se consulte. En el marco del Día de Europa, que se celebra este 9 de mayo, la comparación de la provincia con el resto del continente señala que este es un territorio más pobre, con menos empleo y más envejecido que el promedio de las regiones que a lo largo de los años se han ido sumando a la aventura de un camino unido, colaborativo, en paz y lejos de cualquier tipo de conflicto.

En ese marco, la influencia de los países más ricos, como Luxemburgo, Dinamarca o Alemania, aleja a lugares de las características de Zamora del salario medio que calcula Eurostat. En la Unión Europea, el sueldo promedio roza los 2.200 euros brutos anuales, mientras que en la provincia supera por poco los 1.500. Aquí, los ingresos derivados del trabajo se asemejan más a los de países como Eslovenia que a los de los tres Estados citados previamente, aunque conviene señalar que las retribuciones de los zamoranos superan ampliamente a las que reciben los vecinos de lugares como Bulgaria, Rumanía, Hungría o incluso Grecia y Portugal, por poner dos ejemplos más cercanos.

Paro muy por encima de la media

Eso, en el caso de los ciudadanos que trabajan. Hay que recordar que la tasa de paro de España en general y de Zamora en particular se eleva muy por encima de la media europea, que pasa por poco del 6%. En la provincia, ese porcentaje de desempleados rebasa el 14%, según la última estadística proporcionada por la Encuesta de Población Activa. Esa realidad contrasta con la de un país como Alemania, donde la tasa no alcanza siquiera el 3% en estos momentos.

La coyuntura del mercado laboral de Zamora en relación con la media europea tiene su reflejo más tarde en el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, en términos de poder de compra, que se situó por encima de los 30.000 euros en Europa y que apenas superó los 20.000 en Zamora, según las estadísticas facilitadas a principios de año por la propia Junta de Castilla y León. Eso quiere decir que la capacidad de los habitantes de la provincia solo alcanza el 67% de la media comunitaria.

Además, la tendencia no resulta precisamente halagüeña. En el periodo 2000-2021, Zamora redujo un punto su convergencia con la Unión Europea y es el territorio de Castilla y León que más lejos está de los estándares comunitarios en lo que al PIB per cápita se refiere. De hecho, la provincia se encuentra a 13 puntos del promedio autonómico y a 16 del nacional, lo que revela que la diferencia no solo existe en relación a la UE, sino también a su propio entorno.

Menos jóvenes

Fuera ya de la parcela económica, hay otro capítulo en el que Zamora pierde terreno con Europa, y es en la presencia de jóvenes, una situación de la que ya ha venido alertando la propia Unión a través de diferentes informes amparados en estadísticas como la que señala que esta provincia cuenta con un 31,38% de población por encima de los 65 años, mientras que el promedio de la UE habla de una tasa del 21,1%, según Eurostat.

La elevada presencia de personas por encima de la edad de jubilación se extiende además al mayor porcentaje de octogenarios y a la baja representación de otras franjas, que será aún menor en las próximas décadas. Zamora tiene, en estos momentos, 20.745 vecinos de entre 15 y 29 años. En 2050, tan solo contará con 11.988 habitantes en esa horquilla de edad. Es decir, un 40% menos. Esa es la previsión de la oficina comunitaria de estadística, que también apuntó hace unos meses que la provincia ha llegado a tal punto que ya es el segundo territorio de Europa con menos niños, si se analizan los más de 2.000 NUTS 3 o unidades administrativas locales que contempló el Eurostat para elaborar sus estadísticas del ejercicio pasado.

Como indican numerosos estudios, la cuestión demográfica lastra los avances en materia económica y laboral. Zamora se está convirtiendo progresivamente en un gran hogar del jubilado, merced a una tendencia que se percibe en el conjunto de Europa, pero que se hace más patente en territorios como este, donde la media de edad supera ya los 51 años. El promedio del continente es de 44,4.

Con este panorama, la convergencia con Europa, y también con el resto de España, sigue lejos, a la espera de una reacción que parece que la provincia solo podrá alcanzar a través de la aplicación de medidas correctoras que no terminan de llegar al territorio.

La mayor esperanza de vida, uno de los datos más favorables

Aunque el grueso de los datos demográficos pone a Zamora en desventaja con el resto de Europa, hay una cifra que sí resulta favorable a los intereses de la provincia: sus habitantes tienen una esperanza de vida superior a la media de la UE, según las estadísticas que publica el Eurostat. Las cifras más recientes indican que los zamoranos alcanzan, de promedio, los 84,1 años, mientras que el conjunto de los europeos supera por poco los 80. En general, la esperanza de vida en España es una de las más elevadas, por distintos factores entre los que influye el estilo de vida que impera en el territorio. Aún así, Zamora supera también la media nacional, que es de 83,3 años en estos momentos. En realidad, la provincia es uno de los lugares de España donde más tiempo se vive, apenas por detrás de territorios como Salamanca o Navarra, que rozan los 85 años de media.

La cooperación transfronteriza sigue siendo una misión muy compleja

Uno de los asuntos clave en lo que tiene que ver con la presencia de Zamora en Europa es la cooperación transfronteriza con las zonas de Portugal que aparecen al otro lado de La Raya. La experiencia comunitaria en este lugar y los datos recabados a lo largo de décadas muestran este como uno de los territorios de frontera menos permeables de toda la Unión. Así lo ven, incluso, los representantes de las asociaciones que trabajan cada día sobre el terreno, como el caso del colectivo Rionor. Este grupo denunció recientemente que La Raya entre Zamora y Tras-os-Montes es la zona ubicada entre España y Portugal con más problemas para desarrollar la cooperación transfronteriza. El colectivo Rionor lo palpa desde el terreno y lo sabe incluso por boca de los propios políticos, que parecen haber detectado el problema, pero no han dado solución alguna hasta el momento. Las palabras superan con holgura a los hechos, hasta el momento.