"Es más incomprensible la crisis climática que un poema de David Refoyo"

Mario Obrero ha participado en Zamora en las VIII Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura y ha dado a conocer en la librería Semuret su último poemario "Cerezas sobre la muerte". A los 14 años con su primer poemario se alzó con el Premio Nacional de Poesía Joven Félix. Ahora este joven compagina la escritura con sus estudios de Filología y la presentación del espacio televisivo "Un país para leerlo".

–¿Cómo llega a la poesía?

–En poesía uno no sabe si uno llega a la poesía o si la poesía te llega a ti. Hay un encuentro fortuito en el que tu, como persona, con vocación, interés y curiosidad y también participa la poesía. Tiene que ver con la sensibilidad de una casa donde mi madre escribe y es maestra, pero no es una casa culta, simplemente tenemos sensibilidad. Esa sensibilidad que está en la infancia de mirar más allá, de sentir curiosidad por cosas que no están en lo común. Tengo el recuerdo preciso de tener 7 años e ir en el coche hacia Madrid, hacia Getafe de donde somos mi familia y yo, con un atasco con lluvia. Mis hermanas tenían la Nintendo y a mí, en la jerarquía de hermanos, al ser el pequeño me llegó sin batería. En ese contexto, miré la ventana y las gotas de lluvia iban haciendo un reguero y surgió mi primer poema. Ahí empezó la poesía, pero es un camino bidireccional yendo yo hacia ella y ella llegando hacia mi.

–En esa senda fue de la mano de …

–Asesorado por los servicios públicos. Por el Centro de Poesía Fundación José Hierro, una institución única en Europa donde solo hacen recitales, talleres, conferencias sobre poesía. También el colegio, la escuela de idiomas, el conservatorio... todos centros públicos que me han acercado a la música, a los idiomas, que me han aproximado a una genealogía de poesía y a la cultura y todas son instituciones públicas. La gran conversación cultural que uno puede tener no solo en sus inicios sino en su manera cívica de convivencia pasa por lo público. Se puede vivir en la poesía cuando hay una institución que se acerca un libro.

–Y en una institución pública, la Biblioteca Pública de Zamora, ha hablado de poesía a jóvenes.

–Me ha hecho ilusión hablar de poesía en un espacio que fue un convento, que hoy se cierran, y que hoy es una biblioteca que abre a tantas y tantas personas que se han acercado y que somos futuro. Yo creo, no puedo hacerlo de otra manera, que hay un vínculo profundamente establecido entre la poesía y la juventud, y si no lo sabe un Zamora con Claudio Rodríguez pocas personas lo vamos a saber. Si la poesía no pertenece a la juventud, a las personas que se plantean el mundo de otra manera, que tiene esa rebeldía implícita de mirar las formas … no sé qué es.

–¿Lo ha percibido en sus encuentros con los jóvenes zamoranos?

–Sí. La recepción ha sido honestamente interesada por la permeabilidad que tiene la juventud de a través de la poesía llegar a ciertos temas que no están en el debate público o que fuera de un espacio poético pasan a lugar del perjuicio o del lugar de la minorización. Estamos en una comunidad donde la extrema derecha tiene cargos y nosotros hemos hablado de memoria histórica, de amores no heteronormativos y hemos recitado en euskera y en asturiano.

–La memoria histórica y versos en lenguas cooficiales tienen cabida en su último poemario.

–Habla de la memoria y está escrito en las cinco lenguas del Estado, pero, sobre todo, está escrito desde la visión de un joven. Cuando hablamos de la memoria histórica hablamos desde el presente, pero lo que estoy intentando comunicar es mi presente y de una generación coetánea. Intento transmitir cómo la memoria sigue reverberando en el presente, porque solo quien vive en el presente recuerda. La memoria no es algo anclado que no haya que atender como una arqueología del museo, sino que hay que entenderlo como parte de la vida propia y como algo de la vida presente de la juventud de quien ahora quiere mirar al futuro y lo ha de hacer con todo el bagaje del pasado que lleva y también los silencios de un país como España.

–Y libre de prejuicios.

–Eso se consigue haciéndose preguntas de forma colectiva. Me interesan las preguntas que fecundan un pensamiento colectivo. Yo no voy a tanto buscar respuestas sino a buscar preguntas que junto con entender de una manera más ancha de lo que se nos pinta la historia, la sociología o las taras que puede tener un país después de 40 años de fascismo, hacen posible esas preguntas que no persiguen cazar respuestas, sino que buscan fecundar el pensamiento a través de la duda, a través de la poesía.

–¿Cómo ha sido el escribir en las lenguas que se hablan en España?

–Las lenguas de la Península Ibérica las he conocido desde una situación monolingüe y desde un territorio que es el sur de Madrid, donde se te inculca desde pequeño que hablas bien porque hablas neutro. De repente, te das cuenta que decir mazo o ser leísta no son cosas neutras y, de repente, te das cuenta de que no quieres la neutralidad para el espacio del lenguaje, sino que tú buscas un acento, una determinada forma de decir las cosas y qué mejor transporte que las lenguas minorizadas. Creo que es hablar de lenguas que se han prohibido que han sufrido proceso de violencia lingüística y que hoy todavía lo sufren. No son solo los territorios donde oficialmente están reconocidas. Hablo del norte de Zamora, del valle del Bierzo o los pueblos donde se habla en asturiano, desde estos lugares de minorización la poesía se siente en su casa porque la poesía es un discurso históricamente relegado a los márgenes.

–¿Qué le hizo dar el paso?

–Hay un ejercicio de voluntad política de mostrar que una persona desde la meseta, desde Getafe, puede acercarse a estas lenguas y el interés genuino por jugar y de tener palabras extrañas en tu boca. A la poesía se le achaca que no se entiende. Pues bien, cuando una lengua no es la materna también se producen los extrañamientos y no hay nada más fértil para la poesía que los extrañamientos, que aquello que nos hace sentir extranjero. El hecho de estar fuera de los lugares comunes es muy poético. Tiene mucho de lúdico y de disfrute. Tras ese poemario me cuesta volver al monolingüismo que es un espacio más empobrecido.

–La poesía para usted es...

–Si hay una característica maravillosa de la poesía es la no acotación. La poesía va mucho más allá de una definición y dedicarse a algo que uno no sabe exactamente qué es, ya plantea un poco por dónde van los tiros. Estamos hablando de renunciar a una simplificación de las cosas para abrazar la inherente complejidad del mundo. La poesía tiene que ver con un aprecio y afecto ante hacia lo que no se entiende, hacia lo que aparentemente es opuesto, pero que puede ser, con una observación y una escucha certera, otro camino posible.

–Por lo tanto muchas sendas abiertas en estos momentos.

–Sí, a mí me sorprende mucho cuando se critica a la poesía por no entender las cosas. Yo entiendo mucho mejor los versos de Góngora que el hecho de que el rey Juan Carlos venga a un país al que le ha robado millones de euros. Para mí es más incomprensible la crisis climática que un poema del zamorano David Refoyo. La incomprensión poética es mucho más fértil y más interesante porque plantea un pensamiento. La incomprensión en el ámbito político y social a veces, lo que nos está cerrando es las puertas a una soberanía popular a ser los ciudadanos y ciudadanos quienes articulamos una propuesta democrática de país y de convivencia cívica. Soy comprometido porque no puedo serlo de otra forma. Yo no puedo dejar de ser comprometido si el centro de salud más cercano a mi casa quieren cerrarlo, ante eso yo no quiero ser comprometido, quiero poder ir al médico. Yo encuentro una rima entre el alejamiento que supone la poesía en una vivencia en la sociedad y el alejamiento que supone el compromiso en generaciones cada vez más despolitizadas, un proyecto que viene de unas narrativas que quieren el pan y circo.

–¿Tendrá su freno?

–Quiero pensar que sí. No soy ingenuo a ciertas tácticas de traer el pasado a las instituciones de hoy, pero quiero pensar, desde la inocencia de la poesía, que hay una minoría educada, que no da peinetas al aire, que somos muchos más de los que parece, pero no hacemos tanto ruido.