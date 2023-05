Caen los grados, Lorenzo se despereza y asoma la lluvia... aunque con un pronóstico a medias de materializarse: un 50% de posibilidades de cara al próximo viernes.

Mientras tanto, hoy martes amanece con cielos cubiertos que irán dando paso al sol conforme avanza la jornada. No obstante, los mercurios se resienten con una bajada térmica pero solo de las máximas, al pasar de los 29 grados de días atrás a los 26 de hoy. La caída será progresiva en los próximos días hasta el viernes. Por el contrario, las mínimas suben dando lugar a mañanas y no noches menos frescas: no bajarán de 14, según la previsión de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Aquí puedes ver la evolución del tiempo en Zamora durante hoy y las próximas jornadas:

¿Lluvia?

El mapa meteorológico dibuja gotas de agua esperanzadoras de cara al viernes, aunque no tanto si se tiene en cuenta que la previsión apenas es del 50% y suele variar conforme avanzan los días. Habrá que esperar aunque el horizonte sigue siendo seco en la provincia de Zamora, en idéntica tendencia al resto de Castilla y León y del país.

Tiempo previsto en Castilla y León desde 06-05-2023 hasta 12-05-2023. Info siempre actualizada en https://t.co/8uWGYtNZE0 pic.twitter.com/MrqeXeSJ8X — AEMET_CastillayLeon (@AEMET_CyL) 6 de mayo de 2023

Sanabria

Máximas de 21 grados y mínimas de 4. Ni rastro de lluvia durante toda la semana.

Benavente

Máximas de 25 y mínimas de 12.

Toro

Máximas de 26 y mínimas de 12. Suben las mínimas.