La lucha de una ciudadana porque le quiten las multas en una zona sin ORA

Una ciudadana que tiene un negocio en la calle San Andrés ha emprendido una larga batalla con el Ayuntamiento de Zamora, al que reclama el reembolso de los tickets de la ORA colocados en un espacio que ya no era zona azul, en el lateral de la calle San Andrés a la altura de la iglesia del mismo nombre.

La zona es ahora mismo un lugar habilitado para aparcamiento de personas con movilidad reducida pero a lo largo de los últimos años este espacio que tiene no más de tres plazas ha pasado por distintas vicisitudes, algunas de ellas provocadas por una señalización deficiente que no permitían al sufrido conductor saber que estaba aparcando mal creyendo que lo hacía bien o viceversa. De hecho a veces se consideraba suficiente el distinto dibujo del asfalto para considerar si estaba bien aparcado o no el usuario.

La ciudadana explica que el Ayuntamiento en sesión celebrada el 3 de enero de 2022 adoptó un acuerdo sobre la ordenanza reguladora del aparcamiento en las zonas de aplicación del módulo ORA.

Sin embargo, desde febrero de 2022, cuando después de las obras realizadas en la calle San Andrés 21 se pudo transitar "hasta septiembre el Ayuntamiento estuvo haciendo algo ilegal, ya que a pesar de suprimir este espacio como zona azul había que meter el ticket porque si no te seguían multando como si estuviera vigente". Incluso durante unos meses en que no había ni señalización vertical, ni horizontal ni rayas azules en el suelo el conductor se exponía a una multa si no ponía ticket. Por tanto, dice la ciudadana "reclamé en noviembre el reembolso de los tickets y anulaciones en esta zona. En febrero presenté todas las facturas de los tickets y anulaciones junto con las copias del Boletín Oficial de la provincia donde aparecía esta zona como anulada de la ORA". De momento, la ciudadana no ha conseguido su objetivo, pero no cejará en el empeño.