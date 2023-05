El maltratador desterrado de Zamora sale de Topas recién condenado

El zamorano de 65 años desterrado de la capital por quebrantar varias órdenes de la jueza de Violencia de Género para que no se aproximara a su expareja no tendrá que cumplir los 7 meses de cárcel impuestos por el Juzgado de lo Penal, condena que ya había superado con la prisión preventiva.

Esa medida cautelar para mantenerle alejado de la mujer a la que maltrató le mantuvo en Topas desde enero pasado, cuando entró en la ciudad con su vehículo a pesar de la prohibición judicial. Y es que ya ha cumplido más de la mitad de esa pena de cárcel, más de tres meses y medio, lo que le permite salir en libertad condicional por entenderse que está ya la última parte de la pena contemplada en la sentencia, de acuerdo con la Ley.

El zamorano era consciente de que aproximarse a su expareja le terminaría por conducir directamente a la cárcel, como demuestra el que en una de esas ocasiones se dirigiera a la víctima de maltrato para decirle "no me llames a la policía que me llevan a Topas". Allí terminó a primeros de este año tras saltarse hasta en cuatro ocasiones las medidas de alejamiento y de incomunicación con su excompañera sentimental, quien confesó en el juicio sentirse acosada y controlada por el imputado después de haber roto con él.

Otro juicio pendiente

Una quinta sentencia condenatoria por otro delito de ese tipo le conduciría a la cárcel de nuevo, pero esta vez para cumplir los poco más de tres meses que le restan por el fallo dictado por la magistrada de lo Penal y que, actualmente, le permiten estar en libertad condicional. Esa situación podría darse, ya que el condenado volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por quebrantar una quinta orden de alejamiento.

El ahora condenado llegó desde Topas la mañana del 22 de marzo de este 2023 para acudir como imputado a cinco juicios consecutivos en el Juzgado de lo Penal. El fiscal de Violencia de Género de Zamora, Evaristo Antelo, exigió a la magistrada que le condenara a un año de prisión por un delito de maltrato; y cuatro años más: uno, por volver a la capital a pesar de estar desterrado; y otros tres años, por quebrantar otras tantas órdenes de alejamiento respecto de su expareja cuando no podía acercarse a menos de 400 metros de ella ni de su domicilio, al que acudió según las diligencias judiciales. El Ministerio Público exigió en total cinco años de cárcel por los tantos delitos.

El procesado se justificó diciendo que, al no convivir ya con su pareja, tenía que acudir para alimentarse al comedor social situado en el barrio donde había compartido el domicilio la mujer. Allí le detuvo la Policía Nacional el 19 de marzo de este 2023 por última vez, fue cuando la jueza decretó su ingresó en prisión preventiva. En el juicio de lo Penal, se justificó diciendo que "llevaba sin comer dos días", por lo que decidió entrar en Zamora para poder acceder a ese servicio gratuito del que disfrutaba desde que su excompañera sentimental decidió romper con él y tuvo que abandonar el piso que compartían.

Sin embargo, el fiscal argumentó que el imputado podía haberse puesto en contacto con el Juzgado de Violencia de Género para buscar una alternativa y buscar, a través de los Centros de Acción Social (CEAS) otro comedor social al que asistir en una localidad de la periferia de la capital zamorana.

El imputado, que manifestó en la sala del Juzgado de lo Penal que quería pedir disculpas a su expareja por su conducta, llegó a negar que hubiera enviado mensajes de texto a la víctima, una afirmación que el fiscal también cuestionó como "inverosímil" porque duda de que la víctima tenga capacidad para "realizar elucubraciones tecnológicas para inventar mensajes".