"En Castilla y León los jóvenes pueden llevar a cabo su proyecto de vida"

Con una tasa de paro juvenil del 29,2%, un 10% de personas de entre 15 y 19 años que ni estudian ni trabajan y un 39% de jóvenes que no terminan sus estudios de Formación Profesional en Castilla y León, la Fundación Empresa Familiar Castilla y León ha puesto en marcha unas guías de orientación con el objetivo de encauzar el futuro profesional de los jóvenes de la comunidad. El director general de esta fundación, Alberto Guerra, apuesta además por fomentar estos estudios con el objetivo de crear empleo en el propio territorio.

–¿Qué dio la voz de alarma para que la Fundación Empresa Familiar Castilla y León decidiera elaborar estas guías de orientación?

–Fuimos conscientes del problema estructural que afecta a la competitividad y a la sostenibilidad de las compañías. Se trata de datos sociales que son un poco abrumadores y, por otra parte, las personas que se incorporan a nuestras compañías adolecen de formación técnica adecuada y competencias blandas o personales.

–¿Cuál es el objetivo de esta nueva herramienta?

–Impulsar iniciativas que permitan incrementar la empleabilidad de los jóvenes y la competitividad de las compañías. Nos dimos cuenta de que el problema estructural se puede afrontar, entre otras cosas, desde la orientación a estos jóvenes, para enseñarles lo que el mercado laboral necesita y además ajustar la oferta educativa a la demanda que requiere el tejido productivo de Castilla y León. Creamos el mayor contenido posible para que estos estudiantes, familias y orientadores pudieran tomar la mejor decisión para el futuro.

Hay un problema estructural que afecta a la competitividad y sostenibilidad de las compañías

–¿Qué lenguaje se ha utilizado para este proyecto?

–Al ser los jóvenes los principales destinatarios, entendíamos que teníamos que hablar su mismo lenguaje para captar mejor su atención. De ahí que haya juegos y aplicaciones digitales. Por ejemplo, para los alumnos de 1º y 2º de la ESO hemos creado la aplicación "Atrapa la FP en Castilla y León", con la que se conoce de una manera gamificada, en realidad aumentada, las diferentes familias profesionales que pueden estudiar aquí. A la vez, desarrollamos un "scape room", dirigido a 3º y 4º de la ESO con el mismo propósito, el de que, de una manera divertida, tengan esta misma información. También hemos confeccionado una plataforma para poder visualizar en cualquier dispositivo, e incluso a través de la realidad virtual, todas esas familias de FP, el empleo que en la actualidad existe con sus oferta de trabajo en toda España y vídeos para descubrir los centros formativos. Se pueden hacer así una idea más clara de qué puestos de trabajo se demandan en función de lo que quieran estudiar, con vídeos de empresas para entrar en esos puestos de trabajo del mañana y visualizar dónde estarán en un futuro como trabajadores en Castilla y León, que es una comunidad de futuro, donde los jóvenes pueden llevar a cabo su proyecto de vida. Porque lo que deseamos es que puedan quedarse.

–¿Uno de los grandes retos es que, además de encontrar un trabajo, lo hagan en su tierra?

–Y por eso lo que les ofrecemos es un recorrido de ese empleo y los centros donde podrían estudiar aquello que les facilitaría su incorporación de una manera más directa al mercado laboral, siempre en Castilla y León.

El mundo rural contiene el 80% de las empresas de la comunidad

–¿Es un grave problema esa fuga de jóvenes a otras comunidades?

–Sin duda alguna. Además de los indicadores de abandono educativo, desempleo juvenil y sobrecualificación, incluiría, sin duda, el tema de la despoblación en nuestro territorio. El 80% de las empresas de nuestra asociación están en polígonos industriales del mundo rural y esto es algo que nos afecta y que estamos sufriendo.

–¿Qué se ofrece fuera que no se encuentre en Castilla y León?

–Hay dos elementos fundamentales. El primero es el factor de atracción que tiene Madrid como capital, además de su cercanía. Para los jóvenes tiene un atractivo que Castilla y León no les puede dar por tamaño, dimensión o dinamismo. En segundo lugar es que probablemente desconocen las posibilidades con las que cuenta esta comunidad y su tejido productivo. Con nuestra guía, intentamos mostrarles esa realidad, también a los orientadores y familias, quienes les van a acompañar en la toma de decisiones.

–¿Castilla y León puede presumir de tener una buena oferta educativa en Formación Profesional?

– Creo que sí existe una buena oferta formativa, aunque siempre es mejorable. Pero, sobre todo, se cuenta con medios técnicos humanos adecuados. El único problema es cómo adecuar la oferta formativa a las demandas del mercado laboral, que toda la comunidad educativa sea consciente de que lo importante es adaptarla a la demanda de las empresas y no crear nuevas plazas de FP en titulaciones o ciclos que no tengan una demanda aquí. Eso lo único que provocaría sería un incremento de todos los indicadores negativos que ya tenemos.

Cada vez más personas con trayectorias profesionales invierten su tiempo en formación

–¿Tiene la sensación de que la administración regional está más volcada que antes con la Formación Profesional?

–Somos conscientes de que desde las instituciones educativas, e incluso desde la sociedad en general, hay un esfuerzo ímprobo por visibilizar la FP como un itinerario formativo de éxito, tanto para la incorporación en el mercado laboral como de puente para seguir especializándose o creciendo hacia la universidad u otros ámbitos académicos.

–¿La FP no es ya solo una vía para Secundaria y Bachillerato?

–Son cada vez más los casos de personas con trayectorias profesionales contrastadas que invierten su tiempo en formación, que deciden actualizarse e incluso tener un título académico junto a esa experiencia profesional ya contrastada. O incluso algunos da un paso a un lado en la universidad para acercarse a la FP.

–¿La opción de la Formación Profesional Dual es una buena alternativa para conocer de primera mano la actualidad laboral?

–Desde la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León apostamos por esa vía como la mejor transición para la incorporación en el mundo laboral, porque es volver al concepto de maestro y aprendiz. Además, es una muy buena metodología, porque el joven va a poder aprender estando de una manera práctica y eficiente en un entorno laboral, como un miembro más del equipo y así poder valorar, al final de ese proceso, si el camino que ha tomado es el correcto, habiendo participado incluso de un currículo formativo que le va a impartir la empresa y que va a ser real y adecuado y que le va a poder servir de empleabilidad el día de mañana si decide incorporarse en otra compañía.

–¿Es una modalidad también beneficiosa para la empresa?

–Sin duda, porque es un método de selección pausado, donde los técnicos de la compañía van a poder visibilizar las habilidades, aptitudes y competencias técnicas y blandas que esa persona puede aportar. Además, va a poder transmitir de una manera adecuada en el tiempo los valores de la compañía, su modelo de comportamiento y observar cómo se adapta esa persona, una vez que pueda estar incorporado con otro tipo de contratación laboral. Con lo cual, el beneficio es más que evidente, teniendo en cuenta además que, probablemente, el periodo de adaptación y la identificación de la empresa con la persona que se incorpore puede ser mucho mayor. Eso redunda en el compromiso que se pueda adquirir con la empresa que en su día tomó la decisión de apostar por él.

La FP Dual es la mejor transición para la incorporación al mundo laboral

–El futuro de la educación y de la empresa pasa por la digitalización. ¿Cómo valora en qué fase se encuentra Castilla y León?

–En el tema de la digitalización, que también está en nuestras líneas de trabajo, Castilla y León se encuentra en la misma línea que el resto de comunidades autónomas. Es cierto que vamos lentos, sinceramente, pero tenemos que entender que no se trata de una cuestión de inversión en herramientas tecnológicas sin más, sino en cómo entender la cultura de la digitalización aplicada al mundo laboral. Es decir, no es cuestión de que conozcamos diferentes herramientas, sino en ser capaces de entender cómo nos puede ayudar cuando nos incorporemos a una compañía.

–¿Es una circunstancia en la que los jóvenes parten con ventaja?

–Sí, porque vienen ya con cierto conocimiento, son nativos digitales. Pero no se trata solamente de eso, no es lo único en lo que tenemos que pensar, ya que no se trata solo de inversión, sino de crear una cultura y un ámbito de relación digital para que las soluciones ayuden a la eficiencia en el trabajo.

–¿Es fundamental promover el emprendimiento en una comunidad como Castilla y León?

–Totalmente. Y además es otra de nuestras líneas de trabajo. Precisamente, el pasado septiembre presentamos la primera guía de aulas de emprendimiento de FP en Castilla y León. Se trata de una guía digital y colaborativa que presenta contenidos para los coordinadores de aulas de emprendimiento de cara a facilitar, impulsar, animar y sensibilizar a los jóvenes para que se esfuercen en hacer realidad sus ideas y posibles iniciativas de emprendimiento. De hecho, tenemos dos programas más en este campo. El primero es el Premio de Excelencia de Aulas de Emprendimiento de Castilla y León, para fomentar proyectos creados en centros de FP de nuestra comunidad y poder reconocerlos y darles viabilidad para que se hagan efectivos. En segundo lugar, estamos dando visibilidad, a través de vídeos inspiraciones de empresarios que en su día estudiaron FP y decidieron emprender, junto con el Foro Emprendedor, con el que también nos trasladamos a los centros para que los protagonistas puedan contar de primera mano cómo arrancó su proyecto.

La digitalización no es solo inversión, sino crear un cultura y un ámbito digital para la eficiencia

–Lleva más de dos años como director general en esta fundación. ¿Qué destacaría de la labor que se está desarrollando?

–Valoro muy positivamente todo este tiempo que llevo al frente. Primero, porque hemos tenido una aceptación muy favorable por parte de la administración educativa, docentes y alumnado, lo que nos da impulso para seguir creando herramientas para orientar y ayudar a la empleabilidad de los jóvenes. Vemos los resultados en la reducción del abandono escolar, un incremento de matrícula en FP y estamos seguros de que nuestro aporte ha sido importante. Es una labor muy bonita y estoy muy satisfecho, porque todo ayuda a seguir trabajando en este reto tan valorado por todas las partes implicadas.

Ejemplos de empresas con éxito en la provincia

Alrededor de un centenar de alumnos de dos centros educativos de Zamora han tomado parte junto a las empresas Moralejo Selección y Avícola Galocha de Zamora en la quinta edición del Programa Empresa Familiar en las aulas. Impulsada por Empresa Familiar de Castilla y León con la colaboración de la Consejería de Educación, esta iniciativa traslada a los estudiantes zamoranos, a través de charlas y visitas a las empresas, la trayectoria emprendedora de estas dos compañías familiares referentes en su sector, así como sus valores, contribución y compromiso con su entorno.

También sirve para que los jóvenes conozcan las necesidades profesionales de las empresas, proporcionando una orientación sobre su futuro laboral, con la FP y el emprendimiento como principales opciones.

Alumnos de Bachillerato del IES Los Sauces de Benavente compartieron una charla con Maite Galocha, miembro de la tercera generación de la familia propietaria de Avícola Galocha, en San Cristóbal de Entreviñas. Otro grupo de estudiantes del Corazón de María pudo adentrarse en la historia de la empresa agroalimentaria zamorana Moralejo Selección.