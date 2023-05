Podría ser un episodio de altruismo, profesionalidad y empatía con el prójimo. Sin embargo, la historia acabó empañada por una multa de... ¡200 euros!

Todo empezó en una de las farmacias de la zona centro de Zamora capital, cuando una señora mayor se indispuso y los farmacéuticos le atendieron amablemente hasta que pasó el mal trago: agua, medición de glucosa y tensión, descanso y la correspondiente llamada al servicio de emergencias del 112. Allí se personaron también dos agentes de la Policía Municipal en moto por si requerían de sus servicios.

La mujer se recuperó y rehusó la ambulancia asistencial, ya que se encontraba en buen estado. No obstante, la farmacéutica se ofreció a llevar a la señora en coche hasta su vivienda -apenas a unos minutos del establecimiento- para asegurarse de que llegaba bien a casa y para evitar que cargara con las bolsas de compra que llevaba.

Apenas 10 segundos y... ¡multa al canto!

La desagradable sorpresa estaba por llegar. La conductora estacionó de forma incorrecta sobre una acera unos segundos para acompañar a la mujer hasta el ascensor y cargar con las bolsas. "Fueron cuatro pasos, no más, porque aparqué casi a la puerta", asegura la afectada. Cuando regresó a su vehículo, rotulado con el nombre de la farmacia... allí estaba el regalo: una multa de 200 euros.

La farmacéutica no daba crédito cuando comprobó que fue uno de los agentes que había asistido al episodio en la farmacia el que había sacado el boli y el papel para la denuncia. "Él mismo me reconoció que había estado allí cuando le quise explicar lo que había sucedido y así figura en la denuncia que me pusieron", explica la farmacéutica indignada "no por la multa, sino por la falta de humanidad y de empatía".

La sanción, "por supuesto", la van a recurrir.