Seis meses de cárcel por mandar fotos de su pene a la hija de un amigo

Tenía 28 años cuando comenzó a enviar fotografías de "alto contenido sexual, de su pene y en ropa interior", a una niña de 14 a través de Facebook, con la que contactó porque era la hija de un amigo, lo que no le impidió abusar sexualmente de ella y exigirle imágenes "de sus senos y masturbándose", según declara probado el Juzgado de lo Penal de Zamora, que condena al imputado a 6 meses de prisión. Durante tres años, el procesado no podrá aproximarse a menos de 300 metros a la víctima ni comunicarse con ella por ningún medio.

Sin embargo, la familia de la menor pide a la Audiencia de Zamora que endurezca la condena y que le imponga los 3 años de cárcel que solicitó en el juicio por considerar que el imputado, de iniciales G.A.P.M., cometió un delito continuado de abuso sexual al prolongar el acoso a la niña durante casi tres meses, entre el 21 de enero y el 15 de abril de 2022.

"¿Te has masturbado?"

El padre de la niña no sospechó que su amigo fuera el autor de mensajes como "quieres que te penetre por los tres huecos", "en el amor la edad no importa", preguntándole si se había "masturbado" e intentando mantener un encuentro con ella. El acusado había participado en fiestas y celebraciones familiares por la gran confianza mutua, declaró el progenitor de la menor.

El Ministerio Público le acusó de "atentar contra la integridad física de la víctima" y de "aprovechase de la relación de amistad que mantenía con el padre de la niña" para iniciar esas "conversaciones", pero aplicó la atenuante de arrepentimiento y dejó en la mitad el año de cárcel que había exigido inicialmente después de que el procesado hiciera uso de su derecho a hablar al concluir el juicio para decir: "Pido perdón al padre porque son como familia".

La niña, en tratamiento psicológico

"Mi hija ha sufrido, está afectada a nivel emocional, en sus notas se ve la evolución. Desde que denunciamos ha asistido a un psicólogo", el único integrante de la familia que pudo prestar declaración ante la magistrada.

Mostraba así su rechazo a llegar a un acuerdo con el imputado y con la Fiscalía que sí tuvo en cuenta el arrepentimiento de G.A.P.M., que llegó a decir en el juicio del 15 de enero de 2023 que no sabía que este comportamiento fuera un delito en España, "si lo hubiera sabido no hubiera mantenido conversaciones" con la hija de su amigo, dijo textualmente al declarar en el juicio, ante lo que la magistrada pone de manifiesto en la condena que "la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento".

El joven solo puso fin al acoso a la menor cuando la familia se percató del cambio de actitud de la niña y su progenitor decidió revisar su teléfono móvil en el que pudo ver los mensajes y las fotos "de alto contenido sexual" que el procesado le había hecho llegar a su hija mediante el messenger del Facebook.

Trató de no dejar rastro de su actitud libidinosa pidiendo a la niña que borrara todo lo que le enviaba. La sentencia fija una indemnización de 3.000 euros por los daños psicológicos causados a la menor de edad, frente a los 15.000 que solicitaba la familia de la víctima.