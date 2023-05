Las razones para elegir Zamora en el MIR

Josué Cordero es el primer opositor que ha elegido este martes la plaza de Residente de Medicina Interna en el Complejo Asistencial de Zamora en este MIR 2023. "Soy de Zamora y estudié Medicina en Salamanca. Me gustaría ensalzar algo desconocido para muchos y es la gran capacidad que tiene el Complejo Asistencial de Zamora para la formación en Medicina Interna, al ser un hospital pequeño, tiene la capacidad de tener a la disposición del residente una gran cantidad de oportunidades que no tendría un hospital más grande como Salamanca o Valladolid, hospitales que he podido elegir, ya que había plazas libres, pero al final me he decantado por mi tierra no solo por la comodidad de la ciudad sino por la lucha por nuestra tierra, ya que si todos hiciéramos lo mismo no habrá nadie que se quede aquí en años".

Josué Cordero explica que la elección no es fácil. "Tienes que elegir en un momento, en unos días todo tu futuro en base a una lista. Yo dudaba con Salamanca, Valladolid el Rio Hortega y Valdecilla de Santander, tres centros grandes en los que tenía opciones de coger plaza. Obviamente te hace dudar porque son hospitales que tienen mucha fama pero hablando con gente y pensándolo bien a mi me da rabia porque para la Medicina Interna lo mejor es un hospital mediano más que un hospital grande porque siempre tiene más peso la Medicina Interna". La razón por la que los MIR no eligen Zamora como Medicina Familiar Zamora, explica, es un sitio muy bueno para formarte como internista. Tampoco es un hospital comarcal, es mediano, donde el ambiente de residentes y adjuntos es muy familiar y te explican muchas cosas. Cuando rotas por Cardiología, Digestivo o Nefrología el adjunto está solo para ti porque no hay residentes de estas especialidades. Es la única especialidad prácticamente clínica hospitalaria más general, porque Anestesia, Intensivos, Trauma o Psiquiatría por ejemplo van más enfocados a lo suyo". Y sobre todo, explica este residente que conoce el funcionamiento del hospital porque tiene un amigo que lo eligió el pasado año, "que al ser un hospital mediano tiene más peso la Interna, a nivel asistencial está muy bien el hospital de Zamora. Es verdad que por decirlo así “casos raros” no ves tantos, pero al final seguramente en un hospital grande tampoco porque los derivan a otro especialista". ¿Por qué elige tan poca gente Zamora. "Yo creo que la gente no lo coge principalmente por dos motivos, porque la gente de fuear cuando tiene opción de venir siempre elige Salamsnca o Valladolid porque son hospitales más grandes y ciudades también con más ambiente, además de que en algunas especialidades son hospitales punteros".