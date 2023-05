"Para salir corriendo". Es el título de una pésima valoración -de muchas, ya que no es la única- sobre un hotel de Zamora. Tras hacer un repaso a todas las carencias y deficiencias del establecimiento hotelero, el huésped termina por reconocer que "prefiero la 237 de El Resplandor que esta habitación sucia, vieja, sin ascensor y con hidromasaje que no me atreví ni a usar".

Tras una detallada narración sobre los elementos de la habitación y del hotel, el desencantado huésped tira de ironía para hablar sobre el raquítico espacio del inodoro: "Hay que hacer dieta antes de poder sentarte ahí". Total, "un desastre", concluye. Más comentarios: "Mobiliario de los de lote de Wallapop" La pésima valoración sobre este establecimiento hotelero en la zona antigua de Zamora no es la única acumulada en una conocida plataforma de opiniones de viajeros. Hay más y estas son algunas de las perlas: "Sucio, cutre y atendido por maleducados"

"He encontrado de todo bajo la cama"

"No he visto nunca en mi vida una habitación tan pequeña"

"Minúscula habitación con mobiliario que parece sacado del trastero de Wallapop, de los de lote por 100 euros

"Regreso al pasado... pero para mal"