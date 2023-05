Guarido confirma que participará en la campaña en la medida que pueda

El alcalde de Zamora y candidato de Izquierda Unida a revalidar el cargo el 28 de mayo, Francisco Guarido, confirmó este lunes su intención de participar en la campaña electoral en la medida de sus posibilidades, dado el periodo de reposo que debe guardar tras el desprendimiento de retina que sufrió el lunes 24 de abril y que le obligó a pasar por el quirófano a continuación de manera urgente.

Guarido subió un vídeo a sus perfiles en las redes sociales en el que aparecía con unas gafas de sol y en el que explicó lo ocurrido y lo que está por venir: "Tuve un desprendimiento de retina el lunes pasado, mientras trabajaba en el Ayuntamiento. La operación ha salido bien, pero debo guardar reposo durante varias semanas. Naturalmente, tengo dificultades para ver con ese ojo y he de estar así al menos veinte días, lo cual no quiere decir que no me vaya a incorporar a la campaña electoral en la medida que pueda para ayudar a mis compañeros a difundir lo que hemos hecho en estos ocho años", subrayó el alcalde.

En todo caso, Guarido aseguró que no va a abandonar a pesar de este percance, más allá de la faena que supone para él y para los suyos su ausencia durante la aproximación a las elecciones y también en citas marcadas en rojo en el calendario para Izquierda Unida, como ocurrió con este 1 de mayo.

De hecho, Guarido dijo también estar "con el corazón" en la manifestación por el Día del Trabajador y afirmó que la labor de IU es defender a los empleados, a los autónomos, a los jóvenes y, en líneas generales, a las personas que tienen más dificultades.