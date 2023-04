El sobrecoste que plantea la concesionaria del Museo de Semana Santa de Zamora podría llegar a los dos millones

El parón de las obras del Museo de Semana Santa puede provocar un parón más serio de lo que parece debido a que se está dirimiendo un espinoso contencioso soterrado acerca del sobrecoste de los trabajos que algunas fuentes estiman en torno a los dos millones de euros.

Hay causas objetivas que explican el parón de las obras. Una de ellas que ha terminado la excavación arqueológica de parte del solar dejando al descubierto el problema de la atarjea que lo atraviesa de parte a parte: un colector de aguas sucias en uso. El Ayuntamiento, explica su concejal de Obras, Romulado Fernández, está ya trabajando para resolver lo que es de su competencia, es decir, recoger las aguas que vierten a la atarjea para canalizarlas hacia otro colector, a ser posible que pase por suelo público.

Una vez sin uso, ya se podría pasar a la segunda fase que es encajar la atarjea de Segundo Viloria en el proyecto trasladándola por partes, según la solución arquitectónica que tiene el visto bueno de la Comisión de Patrimonio. Hace falta nuevo proyecto y más presupuesto, nadie lo duda, que se debería pagar a la empresa.

Hay otro problema en la casa que estaba pegada al edificio de oficinas de la Junta pro Semana Santa en la calle Orejones. Se ha abierto ya una separación entre ambos de tal forma que ya no están unidos por ninguna pared, pero no se derriba el antiguo edificio de oficinas porque se piensa en asegurar primero la casa colindante para evitar que se abran grietas.

En principio se va a apuntalar este edificio colindante, aunque no parece que vaya a correr peligro; de hecho actualmente es la vivienda de una mujer.

Financiación

Si desde la Unión Temporal de Empresas Cyopsia-Sisocia y Exfamex se considera que la resolución de estos problemas y su dotación económica son imprescindibles para poder continuar la obra, la Administración no parece dispuesta a acceder a una paralización y tiene otro punto de vista al respecto, ya que entiende que la aparición de estos problemas técnicos no justifica en absoluto ni la paralización de las obras ni un sobrecoste de tal envergadura a la obra.

La impresión es que los problemas aducidos por la empresa no parecen ser tan imprevistos y desde luego no tienen tanta envergadura como para justificar una paralización de obras o un sobrecoste tan excesivo. Una cantidad que nadie conoce oficialmente pero que se baraja en torno a los dos millones de euros. Hasta dónde puede llegar este tira y afloja no se sabe.

Desde luego la situación está en un punto delicado, sin visos de una solución a corto plazo e incluso con el horizonte de una posible suspensión y nueva licitación de las obras, un escenario que a día de hoy nadie quiere pero que podría llegar a ser inevitable en caso de que las posturas sigan tan enfrentadas.

Lo cierto es que las obras llevan ya prácticamente paradas desde antes de Semana Santa.