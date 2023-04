La Junta de Castilla y León ha reafirmado su compromiso con la construcción del Museo de Semana Santa de Zamora y está dispuesta a poner más dinero si es necesario, aunque deja claro que la petición de la empresa será mirada con lupa por los técnicos, que estudian también las alternativas existentes y en absoluto está claro que se vayan a aceptar sin más las pretensiones de la UTE constructora.

Son las palabras del consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, a preguntas de este diario sobre la paralización de las obras del Museo de Semana Santa que oficialmente no están detenidas pero en la práctica no ven aparecer una sola máquina desde que acabaron las excavaciones arqueológicas, antes de Semana Santa.

"Respecto al Museo de la Semana Santa reafirmamos nuestro compromiso con su realización, con su finalización y estamos dispuestos a asumir algún sobrecoste o un coste adicional que precisara la obra. Por supuesto, si esa inversión adicional es precisa la asumiríamos".

Dicho lo cual Carriedo precisó que aún no estamos en esa pantalla, sino un paso antes, para dilucidar si la empresa tiene razón o no en sus peticiones, justificadas por la aparición de la famosa atarjea de la época de Segundo Viloria y los presuntos problemas en el derribo del edificio de oficinas de la Junta pro Semana Santa, para no causar daños en el inmueble colindante, que está habitado.

Proceso técnico

"Pero lo que ahora corresponde es que haya un proceso técnico de que realmente estas incidencias que se han detectado determinan un añadido en el coste y por tanto una modificación del proyecto inicial. Ahora estamos en el trabajo técnico. Si lo que me pregunta es si el compromiso de la Junta de Castilla y León es que las consecuencias técnicas de este trabajo que pudieran suponer hipotéticamente un incremento de la inversión global estarían asumidas, le digo que si, aportaríamos las cantidades añadidas", dijo el consejero.

"Pero yo hoy aquí quiero dejar inicialmente la posición donde está, que es en analizar si esas inversiones adicionales que solicita la empresa son precisas, si por parte de los técnicos son así o si hay otras alternativas a esas incidencias y por lo tanto que lo analicen, lo cuantifiquen y que se tomen las decisiones que puedan corresponder en su momento", zanjó el portavoz autonómico.

Reto Zamora

Las declaraciones de Carriedo se producían tras un Consejo de Gobierno que aprobó 322.000 euros paa la Fundación Intras con destino al programa Reto Zamora, que ha facilitado la llegada de 16 personas de Cuba y Argentina para trabajar en los servicios sociales del mundo rural.