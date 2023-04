Las obras del Museo, oficialmente paradas por "problemas técnicos", según la empresa

La empresa adjudicataria de las obras del nuevo Museo de Semana de Semana de Zamora reconoce que las obras "están paradas" y que no está trabajando en el solar desde hace varias semanas por la existencia de varios problemas técnicos.

El ritmo de trabajo era ágil hasta la aparición de los restos óseos en el solar, pero una vez localizada la atarjea histórica (colector de aguas residuales) empezó a disminuir la presencia de operarios a una mera pareja y resulta inexistente desde hace, aproximadamente, tres semanas.

Las dificultades, según han explicado a este medio fuentes desde la unión temporal de empresas constituida por Cyopsa-Sisocia S.A.- Exfamex, residen, primeramente, en la casa colindante al edificio de la Junta pro Semana Santa de Zamora, donde todavía resta por tirar una parte. "Había problemas con la vivienda y el Ayuntamiento de Zamora mandó parar el derrumbe por riesgos", recomendó tomar medidas como "apuntalar la casa", una solución que "todavía no se ha hecho" y que conllevará "un coste económico", todavía por definir. A mayores, hasta que no se libere esa zona del solar "no se puede concluir" las catas arqueológicas previstas en el proyecto.

La empresa también señala como otro de los problemas, la localización de la atarjea histórica que cruza de punta a punta el solar, que obligará a realizar "un proyecto de modificado que conllevará un coste económico" y también habrá que dar "una nueva solución técnica y económica" para ver por dónde se canaliza el agua cuando se desmonte la tubería que se dirige a la Muralla y la atraviesa hasta llegar a la zona de la avenida de la Feria.

Ante este panorama la UTE ha solicitado a la administración regional la paralización de la obra para que no corra el plazo de ejecución, ya que "no podemos avanzar ni hacer otras cosas hasta que todos los problemas técnicos estén resueltos", recalcan.

Tras la petición, la firma ha recibido una primera respuesta de la Junta de Castilla y León donde le instaban a trabajar "en otra zona", lo que, desde su punto de vista resulta "inviable".

Aumento económico

La cifra económica que llevará las modificaciones técnicas, todavía pendientes de concretar, resultan todavía difícilmente cuantificable. "No tenemos ni idea de lo que será, pueden ser de un 30% o de un 20% o de un 10% o de menos" sobre el coste inicial de la adjudicación por un importe de 7.719.406 euros, teniendo en cuenta el IVA (son 6.379.674 euros más el 21% del impuesto sobre el valor añadido).

Otro de los escenarios que podrían darse sería que la administración regional y la empresa no se pongan de acuerdo y finalmente se restrinja el contrato existente, lo que retrasaría sobremanera la ejecución del anhelado museo. Sobre esta última posibilidad, la firma remarca su "firme voluntad" de llevar a cabo la obra contratada y "añadir todas las modificaciones técnicas y económicas que sean necesarias".

Patrimonio

En otro orden de cosas, la Comisión Territorial de Patrimonio dio luz verde a la musealización de la atarjea aparecida en el solar del Museo de Semana Santa. En la reunión, celebrada el martes, han conocido la nueva propuesta que han presentado los arquitectos y directores de obra del proyecto del nuevo centro de la Pasión para conservar y musealizar la tubería que está datada en 1880 y es una infraestructura realizada por Segundo Viloria.

Ahora los arquitectos deberán redactar la propuesta para su ejecución y, como trámite previo a su realización, deberán informar nuevamente a los miembros de Patrimonio, indican fuentes de la administración que aseguran que este paso "no paraliza en modo alguno las obras que prosiguen a su ritmo".