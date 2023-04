La celebración de las letras

Una fiesta por partida doble vivió los 60 usuarios de la Fundación Personas que el lunes asistieron a un club de lectura intercentros y mantuvieron un encuentro con cuatro autores zamoranos en las dependencias de la Fundación Rei Afonso Henriques con motivo del Día del Libro y, a mayores, se reencontraron, sin mascarillas, con compañeros de otros centros tras tres años.

«Todos los lunes hacemos un club de lectura on line donde nos conectamos desde las distintas sedes de la Fundación Personas con compañeros de Toro, de Carbajales, de Sanabria y dos grupos de Morales, y comentamos un libro de lectura fácil, que es accesible a nuestros usuarios», atestigua Mercedes Núñez que lleva formación dentro de la entidad. Los clubes de lectura on line arrancaron como consecuencia de la pandemia y «nosotros, al ser un centro sociosanitario, hasta hace unas semanas seguíamos con mascarillas» apunta su compañera Rosa Anido.

La usuaria Pilar Esteban, del centro de Morales, estaba feliz con poder reencontrarse con sus compañeros alrededor de la lectura. «Me gusta mucho leer y todas las semanas me subo libros a la habitación para leer», decía mientras que una amiga de otro centro se acercó para abrazarla.

Los beneficiarios, tras recorrer las instalaciones de la Fundación Afonso Henriques, mantuvieron un encuentro con cuatro autores de Zamora. Uno de ellos fue María José Zurrón, escritora que trabaja en la Fundación Personas, quien señala que «para mí también es una fiesta porque los veo en otro entorno que no es el habitual de trabajo de cada día y comparto con ellos mi afición por la escritura».

Su compañero laboral y de afición Hugo Girão, que ha publicado varios libros en portugués y castellano, afirma que «disfrutas con ellos en ámbitos distintos y me conocen en otra faceta, lo que muy gratificante porque se establecen otros lazos».

Por su parte Judit Calvo, autora de «Y de repente, Asia», señala que «cuando escribes un libro en tu casa no sabes dónde va a llegar y es gratificante saber que llega a lectores de distintos ámbitos».

Para la escritora Yolanda Fidalgo «es un regalo poder contarles cómo escribo y que ellos me cuenten» explica la autora de tres novelas entre ellas «La música del mal», que presentará el jueves 27 de abril en la Biblioteca Pública.