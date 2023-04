Violencia de Género | Un hombre desterrado de Zamora por maltrato podría ir cinco años a la cárcel

La jueza de Violencia de Género decidió desterrar a un hombre zamorano de 65 años para alejarle de su expareja, que le había denunciado por violencia de género y a la que no podía aproximarse a menos de 400 metros. El acusado no podía entrar en la capital hasta que no se celebrara el juicio en el Juzgado de lo Penal, pero en menos de un mes regresó y volvió a merodear por las inmediaciones del domicilio de su excompañera sentimental, que llamó a la Policía Nacional.

El zamorano alegó que no tenía medios de vida y que le era imposible mantenerse durmiendo en el vehículo y sin poder acudir al comedor social en el se alimentaba. Sin embargo, el teniente fiscal, experto en violencia de género, Evaristo Antelo, replicó que había dispuesto de 20 días para solicitar plaza en otro comedor fuera de la capital, por lo que mantuvo la petición de prisión. Este nuevo incumplimiento le mantiene en prisión provisional en Topas, desde donde acudió al juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal, donde el teniente fiscal de Zamora reiteró la petición de un año de prisión por este delito y otros cuatro por un episodio de maltrato y otros tres quebrantamientos de condena por no respetar las sucesivas órdenes judiciales de no comunicarse ni aproximarse a la denunciante. La mujer volvió a contar en la vista oral cada uno de los hechos denunciados, que el imputado negó, y ante los que manifestó que ni la seguía ni se había dirigido a ella en ningún momento, ni enviado mensajes de ningún tipo. La presunta víctima relató que frecuentaba los alrededores de su casa y el supermercado próximo y que le pedía que se acercara "para hablar, no te voy a hacer nada", le decía el acusado desde el vehículo en el que solía desplazarse.