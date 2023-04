"La generación de El Paso es la de mayor proyección internacional"

Luis Feás Costilla es el comisario de la interesante exposición "El Paso. Signo de una época" que alberga estos días la sala de exposiciones de La Encarnación.

–¿Cómo surge el proyecto expositivo?

–Hace ya tiempo que venimos trabajando Fernando Fernán Gómez y yo en su colección. Él tiene una de las mejores colecciones del grupo El Paso que hay en España, lo que supone una base espléndida para reflexionar sobre diversos aspectos relacionados con la pintura española. Las exposiciones las hemos ido moviendo por diversos lugares y luego tuvimos la fortuna de iniciar un trabajo con Fundos. Eso ha hecho que el proyecto se refuerce.

–¿Por qué?

–Porque hemos tenido la oportunidad de ampliar la colección de Fernando Fernán Gómez con la de Fundos.

–¿De qué manera han conjugado las dos colecciones en el planteamiento diseñado?

–La base es muy sencilla. Es trabajar sobre piezas realizadas por los diez grandes artistas que formaron parte del grupo, que están muy bien representados en la colección de Fernando Fernán Gómez, y que se complementa muy bien con las menos piezas que tiene de siete de los artistas Fundos, entre las que figura una espléndida tela metálica de Manuel Rivera, lo que hace que las dos colecciones se integren sin problemas. La colección de Fernando es tan amplia que nos permite jugar con varias exposiciones. Hemos creado un discurso que muestra estos diez artistas en sus pasos previos a pertenecer a El paso, a lo que realizan durante su pertenencia al grupo y a la producción que llevan a cabo después. Son artistas de una misma trayectoria, menos Manuel Millares que se malogró, el resto ha seguido creando hasta sus últimos días. (Rafael) Canogar que es el último que queda de los diez, sigue trabajando, creando y también exponiendo. Conforme a ese discurso, de antes, durante y de después, se articula todo el proyecto.

–¿Qué le ha impulsado a seguir este criterio?

–Porque creo que es ilustrativo de ese momento de renovación total del arte español que se vivió en esos años 50. Además, permite demostrar que los artistas de El Paso eran abstractos antes de su pertenencia al grupo. La muestra evidencia también que todos ellos se han movido muy ágilmente entre la abstracción y la figuración. También permite mostrar que la abstracción expresionista y matérica acaba teniendo mucho efecto en la renovación figurativa que se vive en los años sesenta y setenta en España. Mostrar las obras de manera cronológica permite sacar muchas conclusiones.

–El grupo duró tres años, pero son artistas muy fecundos.

–Efectivamente son diez espléndidos artistas. Es un grupo integrado por artistas con muchas diferencias individuales, lo que resulta muy enriquecedor, que quería poner el arte español a la altura de los tiempos. Con respecto al arte internacional, sin ninguna duda, es la generación con más proyección. Son artistas que, con el paso del tiempo, han sido muy conocidos, incluso algunos cuentan con museo individual.

–Se unieron para dar visibilidad al arte, pero ¿por qué se separaron?

–Estamos investigando esa cuestión. Hubo una escisión primera en el mismo año 57. Ellos elaboraron su manifiesto en febrero del año 1957 y la primera muestra conjunta en una sala de exposiciones en Madrid en el mes de abril de ese año y ya tras el verano, tuvo lugar una separación. Cuatro de los artistas se fueron y luego se incorporaron otros, hasta completar esa nómina de diez artistas. La verdad es que yo creo que son artistas de tan poderosa personalidad, de tanta individualidad que, aunque compartían ese espíritu renovador, hizo que, en un momento dado, decidieran cada uno seguir su camino. También es cierto que siempre mantuvieron una amistad, por lo que no existieron grandes enfrentamientos personales. Algunos de ellos incluso siguieron exponiendo juntos, sobre todo, a partir de los años 70. Nunca hubo una rivalidad que impidiera que volvieran a estar juntos.

–Entre ellos solo una mujer, Juana Francés.

–Fue la única artista mujer del grupo que formó parte de la separación inmediata en el año 1957 junto a su marido Pablo Serrano. No obstante, no fue una artista ignorada y con posterioridad a El Paso tuvo una carrera internacional relevante. No es la que más resalta dentro de los diez artistas, pero, sin embargo, lo que exponemos en Zamora permite comprobar que es una gran artista que tiene una diversidad muy interesante y que además pienso que, expuesta en la sala, destaca mucho.

–¿De qué manera influyeron en movimientos posteriores?

–Influyeron mucho por su enorme éxito. Eso hizo que muchos artistas que de alguna manera estaban compartiendo ese espíritu, siguieran su estela. El Paso fue un grupo centrado en Madrid, aunque integrado por artistas procedentes de distintos puntos de España, y sin embargo hubo cierta rivalidad con los informalistas catalanes, entre los que estaba Tapices. También tuvieron una influencia en la renovación figurativa, en la nueva figuración de los años 60 encabezada por Juan Barjola.

–Lo más reseñable de la muestra abierta en Zamora es…

–El complemento entre ambas colecciones. La aportación de Fernán Gómez dado que le falta una gran pieza metálica de Manuel Rivera que sí tiene Fundos. A ambos les falta una gran arpillera de Manolo Millares y, sobre todo, lo que permite es hacer un recorrido muy completo. La colección de Fernando (Fernán Gómez) tiene mucha obra de esos tres años, y además no deja de adquirir más, lo que brindará la oportunidad de ver nuevas piezas en sucesivas muestras. Y permite mostrar partes ignoradas en sus trayectorias como es el caso de los dibujos y las pinturas abstractas de Pablo Serrano, inéditos hasta el momento para el gran público y que rompe con la idea de este creador, el mayor del grupo, y lo presenta como un artista abstracto cuando a él todo el mundo lo conoce como un escultor figurativo.

–¿Se exhibe alguna pieza más también inédita?

–Sí, por ejemplo, el Cristo que aparece tumbado en el centro de la iglesia de la Encarnación es una estupenda obra de Serrano inédita. La incluimos porque era una pieza recientemente adquirida, nunca mostrada, porque es un cristo en bronce completo que conserva la cruz original y porque es una obra de gran potencia. Nos gustó mucho mostrarla en una iglesia, aunque sea desacralizada. El hecho de estar situada tumbada permite verla desde un punto de vista diferente, menos relacionado con lo sagrado y más con lo escultórico, y darle una visión diferente.

–Aludía a que la colección de Fernán Gómez es muy amplia y van realizar varias exposiciones paralelas.

–En esta colaboración con Fundos vamos a exponer en mayo en Salamanca, en septiembre en León y en enero en Soria siempre cada propuesta diferente. A mayores, tenemos otros compromisos queremos, entre otras muestras, celebrar a lo grande el centenario de Antonio Suárez con obras pertenecientes a su colección.