"No podemos permitir que la moral y la ética queden detrás de la tecnología"

La librería LER se llenó para recibir al coronel Pedro Baños, quien firmó ejemplares de su último ensayo, donde ofrece las claves para sobrevivir al nuevo orden mundial, que se aproxima a pasos agigantados.

–Llega a Zamora a presentar "La encrucijada mundial. Un manual del mañana". ¿Qué se ofrece en su último libro?

–He intentando recoger todas las inquietudes sociales en todos los órdenes, no solamente las cuestiones geopolíticas, que cada vez son más importantes, sino también aspectos sociales, políticos, económicos y tecnológicos. En otros libros me decían que exponía los problemas sin dar soluciones. En este caso, lo he intentado. Sobre todo soluciones para que se abran nuevos debates, porque los políticos en campaña electoral parecen estar en el siglo XIX y esto ha cambiado radicalmente y va a cambiar mucho más a muy corto plazo. Por eso creo que es el momento de hacer esa reflexión conjunta de toda la sociedad para ver cómo podemos seguir sobreviviendo.

–¿Vivimos un momento donde las cosas pasan demasiado deprisa?

–Es una de las características de este tiempo. El mundo siempre ha sido complejo y ambiguo, pero, de repente, todo se está precipitando. Y el mundo que existía en el plano internacional, por ejemplo, está dejando de existir. Eso se refleja en las peleas geopolíticas que estamos viviendo y que afectan hasta a Zamora.

–Es uno de los efectos de la globalización.

–Absolutamente. Y por más que digamos que vamos hacia un proceso de desglobalización, no es así, es diferente y no va a desaparecer porque, entre otras cosas, una de las características de nuestro tiempo es la hiperconexión, que hace que la globalización sobreviva, aunque sea de forma distinta.

–En su libro habla de que las fórmulas del siglo pasado ya no son válidas. ¿Qué es lo que ha cambiado?

–Claramente, la tecnología. Hace apenas veinte años muchas de las cosas de las que disfrutamos no existían, ni el WhatsApp, Twitter, las redes sociales o Telegram. De hecho, los teléfonos móviles inteligentes los hemos empezado a utilizar hace poco más de veinte años. Esto significa que estamos en un mundo donde todo cambia. Tenemos que ser conscientes de que vamos hacia un mundo muy diferente, pero ya mismo. Esto no va a tardar y no podemos seguir con estos enfrentamientos que parecen del siglo XIX.

–¿El futuro, entonces, no es nada halagüeño?

–Tiene que serlo. Al final de mi libro pongo un decálogo de cómo los humanos no podemos permitir que la tecnología se apodere de nosotros. Tiene que seguir estando a nuestra disposición y no podemos permitir tampoco que la moral y la ética vayan quedando por detrás de estos avances tecnológicos, porque eso es lo que nos ha conformado como humanos y no podemos perder esa humanidad.

–La era digital, ¿nos ayuda o nos manipula?

–Hay que tener en cuenta quién domina esta era digital y quien la controle va a controlar las poblaciones. No vamos a escapar de la tecnología, no podemos prescindir, por ejemplo, del móvil inteligente. La cuestión es que quien controle todo eso va a tener un poder sobre las poblaciones como nunca jamás ha existido.

–¿Quiénes son esas elites?

–Hay estados y también hay grandes corporaciones tecnológicas. Es cierto que algunas no mantienen una relación especialmente estrecha con el Estado, pero en otros lugares, como el caso de China, la relación es íntima. Si España no ahonda en este campo, deber saber que se va a quedar descolgada y se convertirá en un país esclavo tecnológico de otros.

–¿Es imposible ya vivir al margen de la tecnología?

–Poderse, se puede. Es como aquel que hace años se iba de ermitaño a una montaña y se aislaba de todo. Pero es muy complicado porque se nos está exigiendo. Ahí está el problema de la brecha digital, con personas mayores que se están quedando absolutamente descolgadas, que les obligan a hacer las gestiones por Internet, la única manera casi de relacionarse con la administración, aunque sea para pedir una cita con una persona. Y esto apenas es el principio, ya existen estados, como Estonia, donde prácticamente casi todo se hace de manera digital. Es cierto que los más jóvenes tienen esa facilidad por haber nacido ya en este mundo, pero cuanto más avanzada sea la edad, más te va a costar adaptarte.

–¿También ha habido cambios importantes en política en estas últimas décadas?

–Muchísimos. Solo hay que pensar dónde se dan ahora los discursos políticos: en las redes sociales, especialmente en Twitter. Hay políticos que permanentemente están en las redes y muchas veces nos enteramos de primicias por ahí, antes que en los medios de comunicación tradicionales.

–¿La imagen de un líder es diferente?

–Cuando hablamos del mundo, hay que distinguir entre el mundo occidental y el resto. Hasta ahora hemos sido los que hemos mandado y seguimos pensando que somos los amos del mundo, aunque no sea cierto. El liderazgo en los países occidentales ahora mismo por pasa por su momento más boyante. Primero, porque entrar en política es cada vez más complejo por el descrédito que está sufriendo, los mejores no quieren estar ahí y, por otro lado, estamos viendo el ejemplo del país que consideramos el adalid del mundo libre, Estados Unidos, donde los líderes no están dando el ejemplo más lustroso.

–¿Y el nivel de democracia que tanto costó conseguir también está en peligro?

–Se juntan muchas circunstancias. Por un lado, hay un totalitarismo revestido de democracia con la cultura de la cancelación, donde van a reescribir los libros de Agatha Christie o James Bond, lo que es una locura. Ya no es querer intervenir en el presente, sino querer transformar el pasado, algo más propio de sistemas autoritarios y dictatoriales que de sistemas democráticos. Por otra parte, hay un mundo autoritario que intenta vender la imagen de que su sistema es más eficaz y sirve mejor a los ciudadanos que las democracias. Y esto es muy peligroso. Luego hay otra parte que, lamentablemente vemos todos los días, por parte de unos grupos y de otros, cómo la democracia está siendo muy debilitada por algunos de nuestros políticos, con escándalos permanente. Esto hace que, en gran medida, sobre todo los jóvenes, estén más descreídos con la democracia. No lo podemos aceptar porque si no esta aceleración de acontecimientos puede hacernos caer en un sistema autoritario, de uno u otro signo.

–¿Puede que esta sea la razón del actual auge de la ultraderecha en el mundo?

– Cuando el sistema no funciona y se deteriora, surgen populismos de un signo o de otro. Te intentan ofrecer fórmulas mágicas y también se unen la xenofobia con estos movimientos migratorios. Son un conjunto de circunstancias que algunos aprovechan para levantar una bandera que no significa que vaya a ser mejor, pero sí que te lo prometen.

–¿Se siente un privilegiado de poder tener este altavoz en los medios para transmitir todas estas ideas?

–Absolutamente. Conozco a gente extraordinaria que no tiene la oportunidad de tener esa visibilidad mediática. Yo intento siempre mandar un mensaje sereno y de unidad, para ver cómo podemos entre toda la sociedad conseguir un mundo más justo, más libre, más seguro y, sobre todo, más humano, más allá de las ideologías.