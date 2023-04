Novelista con alma de rockero

"En Barbastro, donde nací, había un cuartel y un obispado. Pero también una tienda de discos y una librería. Así que, por muchos curas y militares que hubiera, tenían la guerra perdida". El escritor Manuel Vilas compartió con alumnos zamoranos —de los IES Maestro Haedo, Universidad Laboral, Río Duero y María de Molina— sus vivencias más personales para describir cómo fueron sus comienzos en la literatura.

Unos inicios que ya prometían, puesto que fue en 3º de BUP —actual 1º de Bachillerato— cuando decidió presentarse a un concurso de poesía. "Los poemas servían mucho para ligar, llamabas la atención por lo original", bromeó con los estudiantes. No ganó el certamen, pero quedó finalista. Y eso se tradujo en la publicación del que sería su primer libro. Casi lo había olvidado cuando falleció su padre, en 2005, y, echando mano a su cartera, descubrió en uno de sus compartimento, bien guardado y ya amarillento, el recorte de la noticia de este premio, con su nombre y apellidos. "Esto es la vida", apuntó con un deje de nostalgia.

De aquella tienda de discos de su pueblo rememora las horas que él y sus amigos pasaban pegados al escaparate, viendo los vinilos de los Beatles, Rolling Stones, Neil Young, David Bowie o Lou Reed, de quien se declararía fan a sus doce años y a quien continúa adorando, habiendo sido incluso protagonista de uno de sus libros. "Nos dábamos cuenta de que fuera de España había algo interesante. Escuchar discos y leer libros ha sido mi vida", reconoció. Una doble vocación que le ha seguido hasta la actualidad. "Leía no desde la parte rígida del sistema escolar, sino por la pasión de estar vivo", asegura. Por ello se sentía afortunado de que cayeran en sus manos obras como "La colmena" o "El árbol de la ciencia" y enumera a Cervantes y Kafka como los dos autores que marcaron su adolescencia.

Vocación más que clara

En aquella época tenía claro que quería ser escritor, pero no existía en España ni escuelas de escritores ni talleres de literatura, "así que me decanté por estudiar lo que tenía algo de literatura, que era Filología Hispánica, aunque luego me tuve que formar por mi cuenta", explica. Esa carrera le dio la oportunidad de ejercer como profesor durante una temporada, de la que recuerda que su único objetivo era que sus alumnos fueran felices.

Siempre rodeado de libros, confiesa que le "angustia" entrar en una librería, "porque descubro todo lo que todavía no he leído", argumenta y ante la pregunta de cuál es su propio libro favorito, se decanta por el último, "Nosotros", que cuenta la historia de Irene, una viuda de 50 años que rememora la larga historia de amor que tuvo con su marido Marcelo.

Consejo a los jóvenes

Por último, en esta charla de las Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura aconsejó a los jóvenes con vocación de escritor seguir adelante. "Hay que leer, viajar mucho y apasionarse con la vida, porque la literatura es una gran afirmación de la vida", sentencia.