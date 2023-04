Eva García ha presentado su novela titulada «La casa de algodón» en una nueva sesión de Infosalud organizada el lunes por la Fundación Caja Rural en el paraninfo del Colegio Universitario.

–¿Cómo surgió este texto?

–La novela nace como un regalo de Navidad para mi madre. Ella un día me comentó que estaba harta de tantos zombis, de tantos alienígenas que nos invaden, que no veía ninguna serie ni película con la que se sintiera identificada. Eso me hizo pensar y escribirla. Yo fui la responsable de relaciones institucionales de la exposición que se hizo en el Museo Naval «No fueron solos». Esa muestra me marcó pues yo ignoraba, por ejemplo, que habíamos tenido una mujer almirante, Isabel Barreto.

–¿Qué le movió a elegir a esa mujer como protagonista de su novela?

–Estamos muy carentes de referentes históricos en España en general pero todavía es más reseñable en el caso de referentes históricos de mujeres. El haber tenido en 1596 una mujer española que se acaba haciendo cargo de una flota del rey Felipe II me parecía que era increíble y era una mujer de una valentía inmensa. Esta mujer existió de verdad. Sobre ella se han escrito libros e incluso aparece en alguna película, pero creo que se la conoce muy poco para la gesta que protagonizó. Ella nació en Pontevedra y se crio en Lima, Perú, que aquella época pertenecía al Virreinato de Perú. Es una mujer de armas tomar y con una personalidad fascinante. Cuando me puse a investigar sobre la vida de Isabel Barreto me enganchó el personaje y en la novela lo que hago es que ella se convierte en el hilo conductor de la trama. Sin ser una novela sobre ella el lector termina conociendo su vida. Ella es la inspiración de la familia Ponce de Villasanta, una saga de mujeres que pasan una serie de vicisitudes y la referencia de Barreto las hace fuertes.

–¿Por qué se ha decantado por una novela histórica donde el peso recae en las mujeres?

–Porque las mujeres son las grandes olvidadas de nuestra historia. El papel de las mujeres ha sido fundamental en la llegada a América. Ellas fueron las que llevaron la cultura, la gastronomía, también la educación de los niños y luego en las Américas eran mujeres de gran fuerza. Como ejemplo cuando había un virrey o un gobernador que se moría, su esposa asumía el cargo. Gozaban de una independencia y eran mujeres fuertes. El hecho de embarcarse en una aventura como esa las hacía ser unas mujeres diferentes. No obstante, ese legado que las mujeres españolas dejaron en América y el coraje que han tenido en nuestra historia no es algo que se conozca mucho y que se cuente. Yo soy una enamora de la historia y de la historia de las mujeres.

–¿Por qué hasta ahora no ha existido interés por darle visibilidad?

–No se cuenta porque en España no le prestamos mucha atención a nuestra historia. En el caso de las mujeres siempre se ha dejado como para más tarde porque no se las ha puesto en el centro. El legado que dejaron estas mujeres en las provincias que teníamos en ultramar es muy reseñable. En esa exposición del Museo Naval además de Isabel Barreto se hablaba de las muchas mujeres que fueron y cruzaron el Atlántico. Se registraron que salieron más de 10.000 desde Andalucía, pero a mayores hubo las que fueron sin ese proceso. Fue una avalancha de mujeres a las que hay que ponerle voz porque forman parte de nuestra historia. La mujer española no es fuerte y valiente por un hecho casual, su carácter es como es gracias a que tenemos ese legado. Fuimos visionarias.

–¿Ha resultado fácil que una editorial apostara por esta historia?

–No es nada fácil pues tras el COVID mucha gente ha escrito. Hay miles de manuscritos de reciente creación. Además de tener una buena obra entre manos tiene que llegar en un momento adecuado. Agua Editorial en cuanto leyó el manuscrito se enamoró del proyecto y ha sido la primera novela dentro de una colección de la editorial, lo cual ha sido reseñable porque ha sido una apuesta en distribución y en visibilidad.

–Alude a la importancia de la mujer en la llegada a América. ¿Alguna de estas féminas protagonizará otro volumen?

–Esta es mi primera novela y es la aventura de mi vida ya que en seis meses vayamos por la segunda edición. Si los lectores quieren conocer estas historias me volcaré y seguiré dándoles voz a través de la escritura porque hay, al menos, doce mujeres representativas.