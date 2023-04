“Su paquete no ha podido ser entregado. No se han cobrado las tasas de aduana (1,64 euros). Puedes pagar en este enlace”. Si has recibido este mensaje, no piques, se trata de un timo. Así lo ha alertado la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

El mensaje, que llega a través de SMS, simula a la empresa de Correos, indicando que el paquete no ha podido ser entregado porque no se han cobrado las tasas de aduana. Para ello, te piden pagar a través de un enlcace, en el que vas a una página falsa donde te solicitan los datos de la tarjeta de crédito. También, en Zamora Esta se trata de una estafa que, según alertan, también ha llegado a Zamora, donde algunos ciudadanos han recibido estos correos. Por ello, se pide precaución y cuidado para no picar en lo que es otra estafa suplantando la identidad de Correos.