Zamoranos sin derecho a tren

El testimonio de un viajero remitido este diario ejemplifica perfectamente la estupefacción que produce ver que no hay billetes de Zamora a Madrid, cuando el convoy lleva asientos libres. "El pasado 8 de abril a las 12.34 horas fui a solicitar un billete de ida y vuelta para el día 19 de abril en el día, con horario de salida a las 9.00 horas y vuelta con salida de Madrid a las 17.45 para asistir a una reunión ineludible.

Muy correctamente me informa la persona al frente del despacho que para ir a Madrid, no hay. Para la vuelta sí. Pido un billete de "primera" y ocurre la misma circunstancia. Le indico que mire a ver si en Orense o en Puebla queda algún billete. Con sonrisa amable, me indica que si. En Puebla había 6 billetes. Además con la posibilidad de ir en ventanilla, sin sobrecargo.

Una vez impreso el billete me dice: dentro de lo acontecido, le diré que le sale 6.25 euros más barato. Inconcebible, unos 70 kilómetros más y además de haber plaza, es más barato. Sin ánimo de polemizar, ¿cómo es posible que esto acontezca?. ¿Cómo es posible que no haya billetes desde Zamora, cuando la mitad de las veces que he viajado, va con plazas libres desde Zamora ese tren?. Que no le echen la culpa a los abonos. Lo pedí con 11 días de antelación".

El problema de los abonos de junio

Este no es el único problema para viajar en tren desde la capital a Madrid, y sin ir más lejos basta acercarse al mensaje de otra usuaria. "Desde hoy están a la venta billetes de junio entre Madrid y Zamora. Formalizando billete con abono a partir de junio no se nos permite las horas principales 16.00 y 17.45, ni jueves ni viernes. Eso sí, comprando y pagando 63.15 euros sí es posible. ¿De qué vale comprar un abono?".

Los usuarios habituales del tren de Zamora a Madrid no salen de su asombro ante la nueva sorpresa que les deparan los abonos de Renfe. La operadora ferroviaria, señalan estas fuentes, impide utilizar el abono el trenes que tienen una alta demanda, ya que son los días y las horas más propicias para el retorno a Zamora desde la capital de España durante el fin de semana.

Y es que la cosa no tendría mayor importancia si el precio del billete estuviera a unos precios asequibles, pero hay días que estos billetes, de encontrarse, están a más de 60 euros y si se echa la cuenta, solo a billete por semana supone un incremento del gasto mensual de casi 250 euros en los viajes a Madrid.

Nadie conoce la razón por la cual no se puede acceder a los billetes en estos trenes cuando se intenta sacarlos con abono cuando hay plazas libres para los tickets individuales.

No es el primer susto

Mosqueados ya con lo que ocurrió a primeros de año, cuando los viajeros recurrentes se quedaron ayunos de los abonos por el ajuste burocrático derivado de la declaración de las líneas entre Madrid y Zamora, entre otras, obligación de servicio público, luego tuvieron que esperar lo suyo, también para que se aplicara el 25% de descuento de la Junta por culpa de que había que ampliar el convenio que ya funcionaba para otros puntos, como Valladolid a Madrid.

Y ahora los usuarios se encuentran con las sorpresa de que en algunos trenes de alta demanda no pueden utilizar los abonos y tienen que ir a billete individual, con lo cual el coste de trabajar en Madrid pero residir en Zamora se complica considerablemente.

Y es que los abonos entre Zamora y Madrid han sido utilizados por 1.575 personas en el primer trimestre del año, lo que sitúa a este trayecto como el más demandado de toda la comunidad, detrás claro, de Valladolid, que se encuentra a años luz del resto (18.206 abonos). Palencia se acerca mucho a Zamora, con 1.428 abonos.

Es cierto que existe un factor que distorsiona este dato, el hecho de que los billetes normales a Madrid estén tan caros que muchos usuarios opten por sacar una abono de 10 viajes porque aunque sólo utilicen dos viajes, el de ida y el de vuelta, sale bastante más barato que sacarse el ticket único.

Y también es verdad que el hecho de tener Madrid a una hora y a precios bajos ha hecho que muchos zamoranos se hayan vuelto a vivir a Zamora, aunque sigan manteniendo su puesto de trabajo en la capital de España.