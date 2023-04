"Las renovables deben estar cerca de las ciudades con mayor consumo"

España camina hacia la desertización si la política de transición energética no lo remedia, para lo que los políticos cuentan solo con una década para "planificar la implantación rápida y masivamente de renovables, con justicia social, sin castigar a territorios con menos fuerza política, a la España vaciada,", reivindicó en Zamora Emilio Santiago Muiño, científico titular en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y doctor en Antropología, invitado por Ecologistas en Acción Zamora para reflexionar sobre "Ecosocialismo y Participación Política".

–¿Qué políticas habría que implantar para que la sociedad pueda enfrentarse al cambio climático, al desastre al que se encamina esta sociedad?

–Necesitamos políticas públicas para atajar esta situación con cambios legales, con gobiernos decididos y comprometidos en buscar esas soluciones, pero también mucha movilización ciudadana, con participación, organización desde abajo. Esa suma nos permitirá avanzar en esta situación crítica.

–¿Qué pedagogía habría que hacer para concienciar a la ciudadanía de que se avecina una catástrofe?

–Las sociedades ya son bastante conscientes, no faltan datos científicos, las encuestas coinciden en que España es un país en el que el negacionismo climático es absolutamente residual. La responsabilidad de las políticas públicas es hacer la transición sencilla, ofrecer alternativas viables en la vida cotidiana que hagan de la sostenibilidad no un sacrificio, sino parte de una vida mejor. Uno de los grandes retos del ecologismo como movimiento transformador es dibujar horizontes ilusionantes en los que la transición no sea una pérdida, un castigo, sino una oportunidad de vivir mejor.

–¿Cómo conjugar la supervivencia de los ecosistemas con placas solares o molinos de viento que destruyen el paisaje?

–Contrarrestar el impacto de las renovables es tremendamente complejo. Estamos en una emergencia climática y ese paisaje puede verse afectado por una mala instalación de las renovables, pero igualmente se verá afectado por el cambio climático y, posiblemente, peor: corre el riesgo de desertificarse. Ese es un telón de fondo que no podemos obviar, un problema de sostenibilidad inmenso que no solo está afectado por las renovables, sino por prácticas agrícolas y ganaderas que suponen un problema medioambiental inmenso, es preciso modificar muchas cosas.

–¿Cuál es el camino?

–España necesita un gran debate para que el proceso de implantación de las renovables, que tendremos que hacer porque nos va la vida en ello, se haga con justicia y criterios racionales. Habrá que reducir nuestros consumos energéticos para que la necesidad de implantación sea menor. Hay que actuar con urgencia ante la amenaza absolutamente existencial que tenemos, el cambio climático que puede volver inhabitable buena parte de nuestro país; ya es necesario hacer transición con racionalidad, justicia y participación ciudadana.

–¿Los criterios racionales, las políticas razonables, en qué se concretan, según usted?

–Podemos reducir nuestros consumos energéticos y vivir bien, con justicia territorial, por tanto, implantar menos renovables y más cerca de las ciudades, de los lugares de mayor consumo. No podemos convertir en monoproductor de esas energías a territorios que llevan décadas sufriendo todo tipo de abusos, es una aberración que hay que solucionar sin perder de vista que esta es la década decisiva para enfrentar el cambio climático. No podemos perder tiempo, en España se está haciendo mal, hay que evitar que la temperatura suba 1,5 grados. Debemos encontrar el punto medio porque las renovables son imprescindibles y deben implantarse rápido, pero no a costa de la justicia territorial, y ahora mismo es así.

–A costa de la España vaciada. Existe la sensación de que la han vaciado para llenarla, primero, de pantanos; y ahora, de placas solares y molinos.

–Es legítimo y razonable que la España que lleva soportando políticas que han abusado de la despoblación durante décadas no quiera una vuelta de tuerca, el debate debe generar un reparto justo. Necesitamos que las políticas no sean extractivistas, que la riqueza de esas nuevas energías revierta en el territorio. Hay muchos modelos de implantación, en Dinamarca tienes derecho a participar en la propiedad de un molino de viento si está cerca de tu casa. El problema de fondo en España es el oligopolio del sector eléctrico con mucho poder y muy acostumbrado a arrasarlo todo.

–Esta transición energética recuerda a aquella que sepultó bajo las aguas riqueza ecológica, patrimonial, cultural, la vida pueblos enteros.

–La diferencia es que aquella se hizo bajo una dictadura y ahora podemos discutirlo, tener un debate con esos criterios de justicia, no es normal que comunidades como Madrid o el País Vasco apenas tengan instalaciones de renovables y otras tengan un sobre excedente. Hay que planificar para que los territorios políticamente más débiles no acaben pagando el pato de esta transición.

–¿Pero las renovables no serán un factor más de despoblación?

–No le van a dar la solución a un problema de siglos, pero pueden empezar a cambiar la dinámica, a eso hay que aspirar. Si se hace la transición para que revierta riqueza de esas nuevas energías en los territorios que permita generar procesos de industrialización, si se hace para llevar riqueza en lugar de robarla. Podría ser una oportunidad para empezar revertir el problema de la despoblación.

–¿Qué estrategias se pueden seguir para llegar a ese punto?

–Los expertos dicen que debería haber instancias de mediación para que cuando se instala un proyecto se cumplan requisitos participativos, de información, transparencia y se minimicen los conflictos potenciales. Por supuesto, tiene que haber un marco legal más garantista para no cometer tropelías a nivel ambiental y debemos ser capaces de impulsar algo parecido a un fondo soberano nacional.

–¿En qué consiste ese fondo?

–Sirve para que buena parte de los beneficios de las energías renovables reviertan en los territorios a través de cánones, de inversiones en otros procesos de industrialización, etc. Noruega lo tiene y lo emplea en fondos de desarrollo para tener impactos interesantes en esos territorios que concentran más renovables. Una normativa podría establecer que la proximidad a estas instalaciones abarate la luz.

–¿Esa industrialización de qué tipo sería?

–Me refiero a una industrialización verde, para hacer sostenibles un montón de procesos y de tecnologías que actualmente no lo son, que pasa por aumentar exponencialmente los procesos de reciclaje, por electrificar muchísimos procesos, química verde, etc. En los próximos 10-15 años habrá una explosión de esta industria, hay una oportunidad interesante que puede dar lugar a yacimientos de empleo sustanciales según como se plantee, esto lo avalan estudios profundos.

–¿Nada de industria clásica?

–Bueno, estamos en un momento de péndulo macroeconómico, en el que el concepto de política industrial vuelve a estar presente. EEUU y la UE se están tomando en serio que no podemos depender de industrias deslocalizadas en lugares lejanos y, casi por seguridad nacional, necesitamos volver a relocalizar muchos procesos productivos, habrá cambios en nuestros propios procesos y, si se hace bien, el dinero podría revertir en los territorios, podría servir para combatir la despoblación, pero hay que diseñarlo bien.

–¿No se corre el riesgo de perderse en esas disquisiciones mientras el sistema avanza para usar pantanos y el mar?

–Eso es así, por eso urge el debate nacional en este año y el próximo, que el Gobierno siguiente abra este melón, es una prioridad estratégica. La disputa política en esta etapa de transición será mejor o peor, con unos impactos u otros, según se articule políticamente. Y con el telón de fondo de eliminar la dependencia de combustibles fósiles: condena a España a ser un desierto y a un estado fallido, a que nuestros hijos vivan vidas miserables. Es un dilema trágico.