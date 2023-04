"La razón de ser de la Real Cofradía de los Caballeros Cubicularios desde el siglo XIII es la guardia y custodia de los Santos Restos de San Ildefonso y San Atilano, cuyo objeto más significativo es poseer las llaves que los custodian desde hace 800 años. La entrega de las llaves supone la desaparición de la custodia, motivo de ser de esta Real Cofradía. ¿Como se guardan unos enseres cuyas llaves no se poseen?. Pues esa es la reiterada solicitud de la Gestora, que entreguemos las llaves al Obispado, lo que evidentemente daría lugar a la desaparición de la Cofradía". Es la argumentación del expresidente de la Cofradía de los Caballeros Cubicularios, Francisco Javier García Faria, quien no se siente expulsado de la hermandad.

"Los Cubicularios no han expulsado a nadie, desde el momento en que nunca han sido informados las damas y caballeros, ni se les ha dejado opinar, ni menos votar". Tampoco los nuevos estatutos firmados por el obispo, Fernando Valera el 28 de enero. "El decreto de institución de la Gestora indica con total claridad las recomendaciones del Obispado" entre las que no figuran "abrir suspensiones ni menos expedientes a ninguna dama o caballero. Para eso hay un presidente, el señor obispo, al que he pedido reiteradamente por escrito que ratifique o niegue las actuaciones de la Gestora". Asegura además que "no se me ha comunicado la expulsión".

García Faria añade que las llaves no las tiene en su poder, sino "correctamente depositadas y serán entregadas al nuevo Consejo Capitular resultado de unas elecciones libres y democráticas".

El expresidente pide que se convoque una asamblea donde damas y caballeros puedan expresarse libremente, se ratifiquen los estatutos del 28 de enero y se convoquen elecciones a Gobernador, además de terminar con "este decepcionante y deplorable espectáculo que dura ya ocho meses, cuando en el decreto ponía seis".