"Elogio y me burlo de lo más miserable que somos como sociedad"

José Antonio Carreño ha publicado la novela "El guardián de la Torre de Babel", un texto donde, de una manera muy sutil y a veces casi imperceptible, cuestiona la sociedad actual.

–¿Cómo nació el texto?

–En el año 2012 cerramos la agencia de comunicación que teníamos y pensé que era mi oportunidad para aportar mi visión de la sociedad occidental, en la que vivo y de la que en muchos momentos me gustaría escapar. Me planteé hacer un relato de lo que fue el origen de nuestra sociedad en un lugar muy lejano, en un tiempo muy lejano y aprovechar para hacer una visión crítica de nuestra sociedad en clave de humor.

–¿Qué le movió a elegir ese registro?

–Por una cuestión anímica y práctica. El humor te permite descontextualizar y desdramatizar la realidad así como crear un registro duplicado mediante el cual todo lo que tú digas se te va a perdonar si es en sentido crítico. El lector será benevolente porque tú te estás riendo sanamente de algo utilizando un recurso literario que es la ironía, la versión elegante del humor. Me puedo reír de mi sociedad, pero al mismo tiempo de mí mismo. Es el elogio de lo noble, pero también la burla de lo más cutre y miserable que somos como sociedad occidental.

–Y esa burla ha optado porque la hagan los personajes más sencillos.

–Es más perdonable que una persona de la calle se queje de algo o critique algo de la sociedad que no que lo haga alguien que es una preeminencia. Yo quería que los ciudadanos de Babilonia, que somos nosotros realmente, fueran los que critican.

–No es novela histórica, pero se basa en hechos históricos.

–Está catalogada de ficción histórica. Me llevó dos años a escribirla y me sumergí completamente en la documentación hasta unos niveles que ni yo preveía. Se convirtió casi en una obsesión, lo que es bueno porque significa que estás viviendo intensamente lo que estás escribiendo y lo que estás investigando.

–¿Se documentó y escribió al mismo tiempo?

–Sí ha ido en paralelo y luego ha habido remodelaciones, añadidos y correcciones. Es histórica en cuanto a la documentación, en ningún no hay ningún dato técnico que sea erróneo y que no exista. Y es ficción en cuanto que las cosas que suceden no todas son reales, pero esa frontera es la que descubrirá el lector.

–¿Qué resultó en lo más complejo?

–Crear esa complejísima trama para resultase creíble y para que reflejase nuestra sociedad y para que correspondiese con los datos históricos, pues desde el color de la indumentaria del rey o de los mendigos, hasta los 120 tipos de pan, los 115 tipos de cerveza o los cantos sagrados... todos esos datos confluyen en un relato creíble, explosivo y sorprendente en muchos momentos. Es mi primera novela, pero no mi primera creación literaria porque he escrito bastantes poemarios, muchos relatos cortos que no están todavía publicados. Al ser mi primera novela quería echarle toda la energía posible y todos mis conocimientos de 30 años de oficio escribiendo este trabajo.

–El protagonista ¿se basa en algún personaje histórico?

–No, se basa en un personaje real que soy yo. Me he fragmentado y he depositado un trocito de mí en cada uno de esos personajes que aparecen tanto en los hombres como en las mujeres y me veo reflejado en todos.

–Presenta a mujeres combativas.

– Son un reflejo de mi visión de la cuestión del género actual y mi sintonía con la mujer. Quería construir esos personajes femeninos que desde la sombra dirigen la acción.

–Azar, el personaje principal, tiene una obsesión con los restos de sus ancestros.

–Los orígenes de lo que somos están en Mesopotamia. Los orígenes de todos esos personajes están en sus antepasados que son los que nos dieron la vida. Sin pretenderlo ellos hicieron que nuestra vida fuera mejor de lo de la que ellos tuvieron. Me parece una forma noble de honrar la memoria de todos los que han promovido que tengamos una sociedad evolucionada.

–¿Ha sido complicado que viera la luz?

–No fue complicado que lo editaran, pero sí que viera la luz donde yo quise. Lo presenté al premio Círculo de Lectores de novela del 2015. Entre las 200 presentadas un jurado profesional la seleccionó entre las tres mejores y volcada en Internet con un jurado popular resultó elegida la segunda. Un buen amigo la presentó a las grandes editoriales de este país que coincidieron en la valía del texto, pero como el autor no era conocido ni famoso no se podían comprometer a publicarlo porque no garantizaba las ventas.

–¿Cuál fue su respuesta?

–Me pareció una ofensa al mundo del libro de la cultura y al esfuerzo colosal que había realizado. Lo dejé aparcado unos años y cuando estaba hospitalizado por una reacción severa a la vacuna de coronavirus pensé que podía morirme y no me quería ir a la otra dimensión sin publicarlo. Busqué una editorial independiente que tiene libertad para decidir por quien apostar.

–En la edición incluye numeración cuneiforme y hasta una tabla para entenderla.

–Para que el viaje sea evocador y más exótico.

–También ha realizado dos composiciones musicales que complementan la obra literaria.

–Están colgadas en internet. Trabajo con la música desde hace muchísimos años e incluso he llegado a hacer la música para producciones audiovisuales. Esta vez quería yo darme el homenaje de crear algo más evocador y para hacer un homenaje al lector para que el relato vaya envuelto en su propia banda sonora.

–Su obra tiene mucha fuerza visual.

–Nos estamos planteando incluso hacer una traducción inglesa para proponerlo a productoras tras las sugerencias de bastantes doctores que nos indican que lo ven en producciones de Netflix como serie o como película porque es muy impactante visualmente. El libro tiene por delante mucha vida, pues lo están leyendo en siete clubes de lectura de cuatro provincias y hay por delante presentaciones pendientes e incluso se ha tomado como referencia de lectura en Bachillerato en un instituto de Zamora.