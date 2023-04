Viajeros zamoranos, "discriminados" en los billetes de tren a Madrid

"Aquí un zamorano que no le queda otra que trabajar fuera por falta de trabajo relacionado con mi profesión (como muchos). Hoy me he puesto a comprar un billete para regresar unos días a Zamora y me encuentro como en muchas ocasiones, que no tengo billetes. Que suerte tiene Renfe que vende todos los billetes. Pero claro me he puesto a realizar diversas pruebas, y bueno que me he sorprendido. Tren de la misma fecha y hora: Madrid - Zamora (completo); Madrid - Puebla de Sanabria (completo); Madrid - Ourense (sí hay billetes), Madrid - Vigo (sí hay billetes".

Es el mensaje remitido a este diario por un usuario del ferrocarril que constata lo que sucede en demasiadas ocasiones, que los billetes de tren entre Madrid y Zamora están tan limitados que no cubren la demanda, pese a que el mismo tren que lleva a estos viajeros, que viene o sigue a Galicia sí dispone de estos asientos libres. Discriminación El ciudadano tiene su opinión sobre el particular: "Aquí se demuestra que Renfe hace el negocio discriminando a los ciudadanos. Los zamoranos por estar mas cerca de Madrid tienen que coger los primeros o los últimos trenes según ellos" y pide explicaciones tanto a Renfe como al Ministerio de Transportes, además de solicitar que se pronuncien sobre el particular a las autoridades locales, desde el alcalde a la delegada de la Junta de Castilla y León pasando por el presidente de la Diputación. La falta de puntualidad de los trenes de Zamora a Madrid indigna a los usuarios Efectivamente, la falta de billetes de tren, sobre todo en fechas clave es uno de los problemas que tiene el transporte ferroviario en Zamora, que desde la llegada del AVE y con las posteriores mejoras ha permitido el sueño de estar prácticamente en una hora en Madrid. Sin embargo faltan por superar muchos inconvenientes, derivados todos ellos seguramente de la misma circunstancia, el éxito que ha supuesto en AVE a Galicia desde que recaló en Orense y rebajó sustancialmente el tiempo de viaje desde la vecina comunidad a la capital de España. Uno de estos problemas es precisamente la falta de billetes para quien necesite trasladarse a Madrid "de hoy para mañana" y otra el alto coste de los tickets en muchas fechas, paliado en parte por la posibilidad de los abonos de tarifa regulada y descuentos del 50% estatal más el 25% adicional autonómico que impulsó la Junta de Castilla y León gracias a la firma de un convenio con Renfe. Ahora hay también bastantes problemas de retrasos, debido sobre todo a las obras de la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor, llamada a convertirse en el epicentro del AVE en la capital de España.