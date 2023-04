¿Cómo sería una Semana Santa sin flores? Cuesta imaginar el Jesús de Luz y Vida sin su manto blanco de lisianthus o La Verónica despojada de su millar de rosas, o un Domingo de Resurrección sin flores en lo alto de las varas. No habría tanto color, ni alegría. No habría Pascua sin primavera.

El arte floral contribuye a engrandecer la Semana Santa de Zamora, a ensalzar la imaginería de las cofradías y a mimar la estética de las procesiones. Sin embargo, apenas se valora. Su trabajo es tan efímero como desapercibido. De ahí que profesionales como Jesús García (Florart Floristerías) reivindiquen la puesta en valor de la labor del gremio florista.

Durante las fechas de Pasión, se escriben ríos de tinta sobre la autoría de las mesas procesionales, curiosidades sobre los grupos escultóricos, los detalles sobre el proceso de admisión de los hermanos, las efemérides de las cofradías, la historia de las hermandades, la composición de los cantos gregorianos, las particularidades del hábito y un largo etcétera sobre la idiosincrasia de las procesiones, pero sin apenas menciones a las flores.

"Hay que saber cuidar el patrimonio del arte floral, no es un asunto secundario en la Semana Santa"

“Un buen arreglo y diseño floral enriquece el estatus de la Semana Santa, puede acompañar a la imagen, pero al mismo tiempo es un trabajo tan estético y visible que la puede arruinar, por eso considero que es un patrimonio con mucho trasfondo que, sin embargo, es tratado como secundario cuando merece ser un legado que también hay que saber cuidar”, defiende Jesús García.

Este joven emprendedor rural es uno de los artistas responsables del adorno de más de una decena de imágenes que han desfilado este año por las calles de Zamora como el Nazareno de San Frontis por partida doble durante el jueves de Pasión y el martes del Vía Crucis, el Jesús de Luz y Vida, La Desnudez, Crucifixión, Elevación, La Agonía, La Verónica, el Cristo de la Misericordia, Nuestra Madre y la Virgen de las Espadas, además de dos pasos en Villaralbo, el Cristo de la Agonía y Nuestra Madre de las Angustias.

“Es un orgullo y al mismo tiempo es una responsabilidad seguir con una calidad que no se debe perder, no me relajo porque siempre intento estar a la altura”, expresa. Pese a que la ejecución del trabajo se realice en una semana, la preparación comienza mucho antes con la gestión de los encargos, la realización de los primeros bocetos, las visitas técnicas a las mesas procesionales y las llamadas a proveedores de Cádiz, Holanda, Ecuador o Colombia.

Una “suerte” de trabajo

“Me gusta prever con tiempo muchos detalles, al menos mes y medio antes ya empiezas a darle vueltas”, comenta. Luego, las jornadas son maratonianas. Sin ir más lejos, durante esta pasada Semana Santa, Jesús vivió su particular “madrugada”: el despertador sonó a las cuatro de la mañana del Jueves Santo y regresó a la cama a las ocho y media de la mañana del Viernes Santo. Más de 28 horas seguidas trabajando sin descanso. “La clave es no parar, no enfriarte, comer poco e hidratarte bien”, explica.

A las diez de la noche, mientras el público aguardaba al Yacente y se preparaba para la procesión de Jesús Nazareno, este emprendedor descargaba de sus furgonetas todo el material en la iglesia de San Vicente. Comenzaba adornando el Cristo de la Misericordia con rosas rojas y orquídeas rosa fuerte. Más tarde, continuaba arropando a la Virgen de las Espadas con rosas rojas holandesas, alelíes y antirrinos.

Por último, engalanaba a Nuestra Madre, la imagen titular. Este año, Jesús decidió incorporar al clásico diseño floral en color blanco toques dorados como guiño a los hilos dorados del manto de la Virgen en recuerdo de su coronación canónica. Así, entre las rosas holandesas, calas, dendrobios, alelíes y agapantus blancos, a la luz cálida de las farolas destellaban las hojas de eucalipto teñidas en oro brillante provenientes de Italia.

“Siempre pienso que para la gente que somos en Zamora, ya menos de 60.000 habitantes en la capital, los pocos que nos dedicamos al gremio de las flores tenemos la suerte de estar a solas por ejemplo a un palmo de Nuestra Madre o de la Soledad. Es lo que pienso mientras trabajo: Qué suerte”.

Ocho años de “alegrías”

En este punto, Jesús se siente muy agradecido con todas las cofradías que han confiado en él, pero especialmente en la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, la primera esta última en abrirle las puertas en la Semana Santa de Zamora cuando tan solo llevaba un año de andadura profesional.

Jesús posee estudios de Magisterio, Delineación y Diseño de Interiores. Fuentes de las que bebe para nutrir su trabajo, regado también por los recuerdos de su infancia. “Creo que mi primer recuerdo con temas florales fue en el pueblo: cuando íbamos a catequesis y hacíamos de monaguillos antes de hacer la primera comunión, me fijaba en los adornos florales que había en la iglesia”.

Además, de pequeño solía ganar los concursos de dibujo del colegio Nuestra Señora de la Paz y más adelante cursó el Bachillerato artístico en el Castillo de Zamora. El 1 de marzo de 2015 comenzó su aventura empresarial como florista y ya han pasado ocho años de alegrías… rosas, lirios, azucenas y tulipanes: “No me arrepiento”.