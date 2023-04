Capitonis Durii no participará en las próximas Ferias y Fiestas de San Pedro de Zamora. Al menos, no por el momento. El colectivo cultural comunica que a día de hoy no se ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Zamora por motivos económicos, por lo que sus gigantes y cabezudos no desfilarán por las calles de la ciudad durante las fiestas este año.

"No asumiremos riesgos por una cantidad mínima" "Tras una reunión con el Concejal de festejos e intercambio de e-mails y no llegar a un acuerdo económico que libre de gastos a nuestro colectivo, poniendo en la calle 7 gigantes,10 cabezudos,16 músicos, 50 figurantes, que hacen un total de más de 120 personas en la calle, no podemos poner en riesgo todo el patrimonio en la calle por una cantidad mínima, cuando a otros colectivos sin ánimo de lucro se les paga en proporción mucho más", critican. La decisión final, en manos de los socios No obstante, Capitonis Durii deja la puerta abierta a su participación pese al montante económico. Una decisión que dejará en manos de sus 150 socios en una reunión de carácter extraordinario que será convocada próximamente. "Nos puede más la ilusión por salir en nuestra ciudad en esos días tan grandes. Por ello,no vamos a tomar ninguna determinación definitiva sin el permiso y opinión de los más de 150 socios que conforman el colectivo. En breve , convocaremos reunión urgente para tratar este tema y otros", explican.