"Zamora se va a beneficiar, igual que todas las provincias de Castilla y León, del refuerzo importante de las capacidades del operativo de lucha contra incendios". Así se pronunció el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, interrogado por este diario sobre los detalles para la provincia del Plan anual de prevención y extinción de incendios forestales que presentó públicamente tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de este documento junto con el decreto ley de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales.

"Estamos hablando, señaló el consejero, de una inversión que con los acuerdos de la mesa del diálogo social más las otras inversiones va a suponer 143 millones de euros en materia de operativo de incendios forestales (para toda la comunidad). Por lo tanto las capacidades de prevención, de tratamientos silvícolas se incrementan y las capacidades del operativo se incrementan, pero lo que está claro es que la prevención y extinción de incendios forestales no solo depende de eso. Depende de muchas cosas".

Y aprovechó para poner el acento en medidas del Gobierno central que a su juicio no ayudan, sino todo lo contrario, a los incendios forestales. "Por ejemplo que no se prohiba la gestión del lobo para que no se abandone la ganadería extensiva que es clave en la limpieza de nuestros montes. Depende de que no se prohiba la quema de rastrojos y restos vegetales como lo hizo la ley de residuos del Estado durante muchos meses hasta que fue denunciada y a primeros de enero se rectificó. Depende de que se facilite la limpieza de las riberas de los ríos y de los distintos cauces hidrológicos que las confederaciones hidrográficas no permiten, en definitiva, de muchos factores del uso del territorio y promoción de la ganadería que exige una labor de todos, social y de las administraciones".

Este diario preguntó al consejero si podía garantizar que Zamora no sufriera incendios de las dimensiones del pasado año. Reiteró la mejora de las "capacidades del operativo para Zamora", que tendrá "un incremento de medios radicados en Zamora, un incremento de personal lo que va a permitir estar más preparados para que ante las circunstancias que se puedan producir, demos la mejor respuesta posible".

De esta forma, en una disposición se aprueba este plan anual, un documento, ha dicho el consejero, de más de 200 folios, que contienen todo lo relacionado con la lucha contra los incendios, incluye un análisis de la problemática del peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de incendios forestales de acuerdo a las actuales situaciones climáticas, socioeconómicas y el combustible existente en el territorio.

Diseño general

En segundo lugar, realiza un diseño general del dispositivo para la atención global durante todo el año para la prevención, la detección y la extinción de los incendios forestales.

En tercer lugar, establece una asignación estable y permanente de medios técnicos y profesionales singularizados al desarrollo de las actividades contempladas y diseña y regula los trabajos de carácter preventivo a realizar a lo largo de todo el año y también regula los usos que puedan dar lugar a riesgos de incendios forestales en relación a los distintos niveles de riesgo.

Se trata, ha añadido de un documento "muy complejo" y donde ha resaltado que la Junta lo ha aprobado, mientras el Gobierno no cumple su propio Real Decreto, que obliga a la elaboración de dichos planes a las comunidades autónomas.

En este sentido, ha asegurado que ha recibido una carta del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en el que le solicita la remisión de este plan antes del 21 de abril.

Hoy, ha dicho, le ha contestado "con estupor", al censurar que exija a la Junta el cumplimiento "de una obligación que ellos no cumplen".

El Decreto-Ley, aprobado este jueves por la Junta además de incorporar la aprobación del Plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de 2023, modifica las leyes de Montes de Castilla y León y de Función Pública para agilizar la incorporación de personal interino al Operativo en caso de necesidad, y establece normas y criterios para garantizar un funcionamiento administrativo más ágil de este servicio de emergencias.

La España Vaciada no cree las "promesas" del alto cargo autonómico

La España Vaciada ha mostrado su especial preocupación por los incendios forestales. "Si hay un tema que preocupa a esta formación política es el efecto que están teniendo los incendios forestales en el territorio, ya no solo por los datos de la pasada campaña, sino por las perspectivas para este año 2023".

En un comunicado, indican que "las promesas de ampliar los operativos y medios que llegaron aún con el humo presente en zonas como la Sierra de la Culebra en Zamora, se han quedado en eso, en promesas, y se ha perdido todo un año para trabajar en la prevención de los incendios que ya se inician en este 2023".

Es por ello "por lo que pedirán explicaciones al consejero Suárez Quiñones, a quien ya exigimos la dimisión por la gestión en esta materia el año pasado pero que lejos de asumir su responsabilidad quiere repetir los mismos errores, sin tener en cuenta las voces del territorio ni de los propios equipos de extinción de incendios".

Las norma que equipara los daños por el lobo se publica este viernes

La Junta de Castilla y León publica este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León una norma a través de la que se equipararán las indemnizaciones que reciben los ganaderos afectados por los ataques de lobo de la zona norte de Duero a los del sur, al tiempo que se incrementarán las ayudas en ambos casos para incluir, entre otras cuestiones, las pérdidas por núcleo cesante.

En concreto, la nueva orden establece los daños compensatorios por daños a la ganadería producidos por el lobo que tienen como objetivo principal extender al norte el régimen de pagos compensatorios que ya se aplican en el sur de Duero, a lo que se sumará un incremento en ambos casos tanto del baremo de los pagos que se van a realizar por daño emergente como por lucro cesante.

Además, esta equiparación del norte con el sur se hará con carácter retroactivo a 21 de septiembre de 2021, fecha en la que el Gobierno de España "prohibió la gestión de lobo a las comunidades autónomas", dijo Quiñones.