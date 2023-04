Precariedad universitaria: el 40% de los graduados en 2013 no gana 1.500 euros

Más de cuatro de cada diez graduados universitarios que obtuvieron el título hace una década gana, a día de hoy, menos de 1.500 euros mensuales. Los datos forman parte del informe "La universidad española en cifras", elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y se refieren a las universidades de Castilla y León, entre las que se encuentra la Universidad de Salamanca, con sede en Zamora.

Los datos muestran que los estudiantes han encontrando, en su gran mayoría, empleo tras acabar la carrera. El 87,9%, según las estadísticas, están dados de alta en la Seguridad Social —aunque el informe no dice si trabajan "de lo suyo" o si han encontrado ocupación en sectores no relacionados con los estudios que cursaron—. Sin embargo, los sueldos no son tan altos como deberían, ni en Castilla y León ni en el resto de España. Casi la mitad cobra menos de 1.500 euros y uno de cada cinco percibe unos salarios inferiores a los mil euros mensuales.

La primera conclusión más clara de este sencillo análisis es que los datos de afiliación a la Seguridad Social no muestran una representación neutra de los logros en la inserción laboral de las titulaciones y, en consecuencia, de las universidades, dado que afectan de forma asimétrica a las mismas, según la especialización de las mismas por ámbitos de estudios y su situación geográfica, pues la variabilidad de combinaciones puede subvalorar claramente la inserción laboral de unas universidades respecto a otras, al tomar como indicador los datos de afiliación.

Estas son algunas de las conclusiones de la nueva edición de "La Universidad Española, en Cifras", un informe muy detallado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que analiza todo el sistema universitario del país. Los más precarios vienen de las ramas de Artes y Humanidades, donde uno de cada tres cobra menos de mil euros y el 60% no llega a los 1.500. Le sigue el sector servicios, donde también más de la mitad sigue con sueldos precarios. En Ingeniería es donde mejor se cobra. A penas un 5% menos de mil euros, pero aún así casi uno de cada tres ingenieros cobra menos de 1.500 y la mitad de los licenciados no alcanzan los 2.000 euros de salario. En Negocios, Administración y Derecho, más de lo mismo, la mitad no llega a los 1.500 euros al mes.

Otro dato a destacar del informe es la evolución de los sueldos en función de la rama de estudios. El 30% de los graduados en campos de Salud, Servicios Sociales, Ingeniería, Industria e Informática percibían, a los cinco años de salir de la carrera, un sueldo neto mensual superior a los 2.000 euros. En la mayoría de carreras se repite este patrón de cobrar menos de mil euros mensuales en el primer empleo pero ir escalando el salario poco a poco con el tiempo.