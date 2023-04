Más de 200 entidades feministas de todo el país se han unido a la convocatoria que se desarrolla en esta comunidad autónoma "por la situación es especialmente adversa" que viven las mujeres por la actitud de un Gobierno autonómico negacionista de la violencia de género y que limita a la libertad de las mujeres a la hora de optar por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), como se está denunciando desde hace meses por parte del movimiento feminista de Zamora y de Castilla y León.

Sin embargo, la convocatoria es estatal porque esta "no es la única comunidad autónoma donde se produce una severa situación de desigualdad ante las IVES en España y lo que ello supone de escollo para la plena la salud sexual y reproductiva" de la mujer.

¿Qué exige el colectivo al Gobierno central?

1- Aplicación de la legislación estatal sobre el aborto de forma inmediata. Aborto en todos los hospitales públicos y en los centros de salud.

2.-Acceso a métodos anticonceptivos de última generación y a la píldora del día después que eviten los embarazos no deseados. Esta píldora debería ser suministrada desde los centros de salud.

3.- Educación sexual y formación en igualdad para que mujeres y hombres sean corresponsables para evitar embarazos no deseados. La falta de una educación sexual es una de las causas del fracaso de la prevención de embarazos no deseados y de la violencia sexual. La educación sexual no puede quedar en manos de la pornografía.

4. -Para que la maternidad se elija libremente, se necesitan políticas públicas que establezcan: servicios públicos, corresponsabilidad fomentando la plena incorporación de los hombres al cuidado y conciliación familiar y laboral que no sea a costa de las mujeres.

5. -Desde Castilla y León, decimos que no queremos a este gobierno misógino, patriarcal, que no solo es negacionista de la violencia sino que la práctica cuando impide que las mujeres puedan decidir sobre su proyecto de vida, que no fomenta la igualdad y la corresponsabilidad.