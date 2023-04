"El Camino de Santiago le da a Zamora oportunidades económicas y culturales"

"Es hora de que la gente me juzgue a mí", bromea sobre la acogida que tendrá su última aventura audiovisual. El juez José Antonio Vázquez Taín visitó ayer de nuevo el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para presentar su último documental, con un trozo del alma del Camino de Santiago como protagonista. "O camiño mozárabe. Sangre, sudor y fe" es el título de este trabajo que, en breve, se podrá ver en televisión y plataformas.

–No es su primera experiencia audiovisual pero, ¿cómo es estar detrás de la cámara, en vez de en frente?

–Llevo varios años detrás de la idea de que nuestros jóvenes, las generaciones más recientes, se interesen un poco por nuestra historia, nuestro pasado y nuestra forma de ser porque, en definitiva, no somos más que una repetición de lo que ya hemos hecho en otras generaciones. Hoy en día no se puede luchar contra el lenguaje audiovisual de algunas plataformas, contra todas esas series que nos cuentan historias, por las que la gente se vuelve loca a ponerse tatuajes vikingos cuando ellos ni conocían esta técnica. Así que hay que unirse, contando nuestra historia con su mismo lenguaje, de una forma fácil y amena, a través de documentales. Creo que somos uno de los países a los que todo el mundo debería mirar cuando tiene que hacer algún tipo de audiovisual y, sin embargo, somos los grandes olvidados. Hacemos audiovisuales de otras historias cuando la nuestra es la más rica, la más culta y la más maravillosa. Por eso me dedico ahora a hacer documentales desde la perspectiva de historiador y escritor que se da cuenta de que, al final, o lo pones muy fácil o estos relatos nos interesan.

–Entonces, también tiene una vertiente educativa.

–Por supuesto. Provincias como Orense o Zamora tienen un pasado tan rico y maravilloso y, sin embargo, parece que solo el vivir en una ciudad cosmopolita, con millones de habitantes, es suficiente para colmar aspiraciones. Hay que intentar hacer llegar a los demás que a lo mejor una cloaca de ratas es menos atractiva que un mundo rico en patrimonio, historia y, sobre todo, oportunidades, porque no podemos olvidar que tanto a Orense como a Zamora el Camino de Santiago les da una variedad de oportunidades, tanto a nivel económico como cultural, que no tiene otros.

–¿Qué fue lo que le atrajo en especial de este tramo mozárabe?

–En general, el Camino de Santiago para mí es muy interesante y he escrito varios libros sobre él. De los diferentes rutas que hay, quizá la más antigua que existe en España es la que se conoce como Ruta de la Plata, que atraviesa el país de norte a sur. Es un camino muy prehistórico y me daba pena que hubiera pasado de ser la tercera ruta del Camino de Santiago al octavo lugar y que parece hasta residual, algo que siempre ha sido el eje de España, de nuestras culturas y civilizaciones, desde el comercio de los metales hasta el de las almadrabas. Sentí la necesidad, como orensano, de reivindicar ese trozo de camino. Creo que es algo que hay que poner encima de la mesa. No es el camino más conocido, pero sí el más lleno de patrimonio, naturaleza, variedad étnica y sociológica para recorrer.

–El subtítulo es contundente: Sangre, sudor y fe. ¿Es por todo lo que se ha vivido allí a lo largo de los siglos?

–Algunos de estos caminos ya existían antes del propio Camino de Santiago, así que se trata de recordar que no podemos quedarnos en una fase histórica. Es un camino que durante mucho tiempo fue de explotación, donde los fenicios subían a coger los minerales, luego de trashumancia, recorridos por tropas cristianas y musulmanas. Y nos hemos encontrado con que es un camino en el que los emigrantes han ido bajando y subiendo, han estado los mozárabes para repoblar, los segadores a Castilla, aparte del propio camino de peregrinación. En definitiva, se trata de recordar que ha sido un camino múltiple, con muchísimos significados y que hay que ver en perspectiva de siglos. Este trozo mozárabe del camino tiene detrás una historia intensa que refleja lo que fue España durante muchos años.

–Echando esa vista atrás, ¿ha perdido todo el valor que tenía la Vía de la Plata?

–Y es también es una forma de reivindicarla. Ahora mismo, nos encontramos con que la trashumancia está hasta mal vista, pero sufrimos los incendios porque no hay animales que controlen la maleza. Parece que el culto a la naturaleza ahora es el ignorante, el del punto de vista cosmopolita y urbanita y no de aquellos que nacimos en la aldea y sabemos que la trashumancia y la ganadería de extensivo es la que realmente controla y hace que la naturaleza esté en su sitio. Nos hemos encontrado que esos caminos y cañadas reales que cruzaban Zamora y Salamanca han desaparecido y ahora sufrimos esos vastísimos incendios. También me he dado cuenta de que cuando mucha gente pasa por los monumentos de esos caminos, solo ve una ruina y no sabe distinguir si es mozárabe o del siglo XVIII. Así que también quiero explicar que no es lo mismo cruzar una zona donde hemos tenido una riqueza de minería y ganadería, por ejemplo, y que esa forma de entender por qué la España Vaciada es como es se debe al abandono de una serie de culturas que parece que ya no tienen valor, pero que, sin embargo, nos harían vivir muchísimo más cómodos en Zamora y Orense, más en contacto con la naturaleza que ese pseudoecologismo de quien nunca ha pisado una boñiga de vaca. Esa es la reivindicación que busco con este documental.

–¿Cómo fue la labor de investigación, con tanta historia?

–Yo llevo muchos años apasionado por la historia y la investigo como un juez de instrucción: yendo a las fuentes, investigando los hechos y datos y reflejándolos para que cada uno los juzgue. El problema era condensarlos y ahí tuve una idea: hacerme la pregunta de que cómo es posible que en una provincia de interior como Orense su plato típico sea el pulpo, si no tenemos ni pulpo ni aceite ni pimentón. Y la respuesta está en que es un camino y cruce de culturas. Esa época en la que los caminos se hacían andando implicaba un intercambio y conexión. Hoy la gente piensa que viaja más, pero lo que hace es meterse en un tubo y aparecer en un lugar, así que no se intercambia tanto como haciéndolo a pie o a caballo, ya que así una provincia podía adquirir ideas, culturas y productos que no eran suyos. Zamora y Orense están en un camino que fue donde se construyó España y esta cultura tan maravillosa y compleja que tenemos.

–¿Qué recibimiento está teniendo con el documental?

–Sorprende que sea tan ameno, aunque una cosa es el público, tan sincero y afectivo, y otra las plataforma. Pero, en ese sentido, estoy empezando a encontrar ya una acogida y cerrando dos acuerdos importantes, con Televisión de Galicia y la plataforma de Mi Tele de Mediaset, para ver estos y, en un futuro, los próximos que haga. Me estoy encontrando con que este lenguaje ameno y fácil tiene una buena acogida, no solo en el público, sino en plataformas. Lo importante es que llegue a todo el mundo y que quieran venir a nuestro territorio, que es lo más bonito.