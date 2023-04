Un zamorano en la ingeniería contra el cáncer

Ha viajado hasta Madison, en el estado de Wisconsin, donde está la fábrica que diseña las máquinas de tomoterapia, dedicadas al tratamiento de radioterapia, para aprender a trabajar con ella después en su día a día en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. El zamorano Fernando Gómez Enríquez ha sido uno de los encargados de poner en marcha este nuevo aparato de tratamiento para pacientes de cáncer en el centro sanitario cántabro.

"En Estados Unidos estuvimos una semana de formación, donde nos explicaron pruebas que la máquina tiene que pasar para ponerse a punto", señala el físico zamorano.

De la docencia a la radiofísica

Llegó a esta profesión casi de casualidad, después de haber estudiado la carrera de Físicas en la Universidad de Salamanca y trabajar como profesor de Secundaria en varios institutos de la comunidad. "Vi que la docencia no era lo mío y un compañero me habló de que estaba preparándose para un examen que le daba acceso a convertirse en radiofísico hospitalario, así que me animé a probar suerte", recuerda.

Se trata de un proceso similar al MIR de los médicos "aunque aquí hay menos plazas al año", diferencia. El zamorano consiguió la suya y, desde entonces, trabaja en este terreno de la física que cada vez es más conocido por los graduados en Físicas como opción profesional.

Gran equipo profesional

Él forma así parte del amplio equipo profesional que está detrás de cualquier tratamiento de radioterapia. "Hay desde técnicos de radioterapia que tratan diariamente a los pacientes hasta enfermeros, médicos radioterapeutas y nosotros, los físicos", enumera. Así, mientras que el doctor facilita la información sobre el tipo de tumor, la dosis que hay que administrar, la radiación y el lugar exacto hacia donde hay que dirigirla, los físicos, junto con los datos que aporta un TAC, diseñan el tratamiento.

Mientras que los ingenieros montan toda la estructura de esta nueva máquina en Valdecilla, junto con su compañero se encarga de comprobar que todo esté bien ajustado para el posterior tratamiento de los pacientes. "Hay que realizar muchas pruebas antes de que comience a funcionar, entre medidas y ajustes, así que, se puede tardar entre cuatro y seis meses hasta que se ponga en marcha", calcula.

Tecnología punta

Esta máquina, puntera por su tecnología, "aunque ahora están en alza las que realizan tratamientos con protones", advierte Gómez, se sitúa en un búnker blindado por el tema de la radiación, "para que no afecte a los trabajadores, que son los que están más cerca durante más tiempo", indica.

El siguiente paso es adecuar la sala. "Por último, se instala la máquina, en lo que se puede tardar entre quince días y tres semanas, y luego ya entramos en acción los radiofísicos, para ajustarla, medirla y conocer su funcionamiento, ya que suele ser complejo y necesita varias pruebas previas", detalla.

Trabajo continuo

Con todo ya en marcha, el trabajo del equipo en el que está Fernando Gómez no finaliza. "Nosotros seguimos trabajando en el servicio, midiendo y chequeando la máquina de manera constante, con controles diarios, semanales y mensuales. Gracias a programas informáticos, diseñamos los tratamientos de los pacientes, en consonancia con el médico radioterapeuta", explica.

Un trabajo que, como en esta ocasión, se ha visto ampliado por la puesta en marcha de esta nueva máquina de tratamiento, especialmente indicada para pacientes con tumores cráneo espinales, puesto que su estructura similar a los aparatos que realizan los tac hace más sencillo poder dar el tratamiento.

Un nuevo proyecto en su carrera profesional en la que seguirá aprendiendo y aportando sus conocimientos de Física para trabajar al servicio de los demás.