El patinete eléctrico se ha convertido en una forma habitual de transporte para personas a lo largo de todo el mundo. Su popularización, abrió paso a un sector que ya comercializaba con las bicicletas de alquiler compartidas, las cuales tenían bastante éxito en ciudades grandes. En este caso el patinete eléctrico es más práctico. No hace falta dar pedales y su uso, similar al de una motocicleta, ligado a la posibilidad de aparcarlo en cualquier lugar para que otro que desee utilizarlo pueda hacerse con él sin ningún problema, han conseguido que se consagre a lo largo de todas las ciudades importantes de Europa.

Sin embargo, la popularidad de los patinetes eléctricos también ha generado preocupaciones en cuanto a la seguridad vial. Los accidentes relacionados con los patinetes eléctricos se han vuelto cada vez más frecuentes.

En Zamora , aunque no existe el servicio público de alquiler de patinetes, como sí lo hay en ciudades como Madrid, cada vez son más los ciudadanos que deciden hacerse con un patinete eléctrico de forma personal y desplazarse con él. Para saber la opinión de los zamoranos, se ha realizado una encuesta en la que han sido preguntados por su opinión acerca del uso de este medio de transporte. En general la mayoría de los encuestados se muestra a favor del uso del patinete eléctrico. Sobre todo, en una ciudad donde las distancias no son grandes y este aparato puede agilizar la llegada a los lugares, ahorrándose el tiempo para aparcar, algo que en Zamora cada vez es más complicado, ya que con el proyecto de peatonalizar el centro, cada vez son menos los huecos de aparcamiento disponibles. Otra de las conclusiones obtenidas ha sido el poco conocimiento que los ciudadanos tienen sobre la existencia de una normativa municipal que regula el uso de los patinetes en la ciudad, al pedir en todo momento que si se regularizara y se establecieran unas normas de circulación su uso es totalmente positivo para la población zamorana.

Dicha normativa, elaborada en el año 2022, considera estos aparatos como Vehículos de Movilidad Personal y tiene entre sus normas principales: no exceder el límite de velocidad máxima situado en 25 km/h; portar siempre casco al igual que en las motocicletas; no circular por aceras o zonas exclusivamente peatonales, deben ir por la calzada; y no superar el número de personas que pueden ir encima del vehículo. Además, las sanciones económicas se aplicarán de igual forma que al resto de vehículos. Pudiendo ser sometidos a las pruebas de alcohol y drogas o ser sancionados por utilizar dispositivos móviles mientras se va a bordo del patinete.

La concejala de seguridad ciudadana, Concha Rosales, ha comentado que desde la entrada en vigor de la normativa el pasado año solamente han habido en torno a ocho accidentes con heridos leves y ocho denuncias administrativas relacionadas con los patinetes eléctricos en la ciudad.

Te puede interesar: Castilla y León Desarticulada en Palencia una organización de doce personas que repartían droga en patinetes eléctricos

En definitiva, la prohibición del uso de patinetes eléctricos de alquiler en París puede ser vista como una medida necesaria para garantizar la seguridad de los usuarios y de los peatones en las calles. En 2022 hubo, más de 400 accidentes. Y en 2021, se registraron 22 muertos y 6.000 heridos en todo el país. Es por ello, que el referéndum llevado a cabo para decidir si prohibir o no el uso del patinete en la ciudad, ha obtenido como resultado la prohibición de los mismos. En total casi el 90% de votantes se inclinaron por declinar el uso de estos vehículos. Aunque cabe destacar que únicamente acudieron a las urnas menos de un 8% de los ciudadanos con derecho a voto.

Pero en Zamora, tal y como alguno de los encuestados ha comentado, no todos tienen las mismas posibilidades para adquirir otro tipo de vehículo, por lo que su uso es apoyado de forma masiva, siempre que se respete la normativa vigente para que no se produzca ningún accidente.