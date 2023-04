Un matrimonio de refugiados colombiano, en huelga de hambre en Zamora, ¿por qué?

Un matrimonio colombiano que se encuentra refugiado en Zamora junto con su hijo menor de edad se ha declarado en huelga de hambre tras haber recibido dos amonestaciones en el centro de acogida gestionado por Cruz Roja y exponerse a una tercera que "nos dejaría fuera del programa". El matrimonio asegura sentirse "discriminado" por parte de uno de los responsables del centro, con insultos y varios desencuentros que han sido denunciados ante los responsables de Cruz Roja, que en lugar de tomar medidas le dan la razón a esta persona.

"Tenemos dos anotaciones que nos hicieron porque no vinimos a cenar el Jueves y el Viernes Santo porque estábamos ayunando. El tercer día avisamos que no veníamos a comer y el día lunes pedimos una carne para nuestro hijo, el hombre se enojó con nosotros, llamamos a administrador del sitio y le dio la orden de que le diera la carne al niño, se enojó y nos hizo hacer unas amonestaciones de la Cruz Roja", relata el marido.

La amonestación menciona como causa "realizar comidas externas reiteradamente fuera del centro de acogida sin causa justificada ni previo aviso al personal técnico de Cruz Roja" y "dirigirse al personal laboral del centro de primera acogida realizando una llamada al teléfono personal del responsable del centro para transmitir una queja sin comunicación al personal laboral de Cruz Roja".

Denuncias

Y es que "con tres amonestaciones nos sacan", relata el matrimonio, que ha denunciado los problemas que tienen con el cuidador primero a Cruz Roja Zamora y como "hacen caso omiso", a Acnur y Cruz Roja de Madrid. "Nosotros hemos venido denunciándoles a ellas en varias ocasiones de que hemos tenido encontronazos con esta persona, hacen caso omiso y nos amenazaron con sacarnos del programa. Esta es la preocupación, porque nosotros no tenemos recursos, no sabemos qué hacer, estamos en sus manos y esperando que tomen una decisión. Desde ayer cuando nos notificaron estamos en una huelga de hambre, no comemos, esperando a que nos den solución y los quiten estas amonestaciones injustas, son represalias de acoso y nos sentimos es una discriminación muy grande".

Dicen que les registran las habitaciones y tienen rígidos horarios de comidas y cierre del centro. "Estamos como en una cárcel".

Silvia Montalvo, la coordinadora provincial de Cruz Roja evitó pronunciarse sobre ningún aspecto personal de este matrimonio y sólo dijo a este diario que es falso que se registren habitaciones, porque eso sería "violar los derechos fundamentales" de los acogidos o que se expulse a nadie del programa por no venir a comer. "Los refugiados conocen las normas que marca el Ministerio y tienen que cumplir, pero aquí no se maltrata a nadie". Sabe que el matrimonio y un trabajador han tenido roces, pero eso no implica que se maltrate a nadie.