Expertos abogan en Zamora por una legislación para la gestación subrogada que "evite el negocio"

Sin negar que pueda haber casos en los que se juegue con la vulnerabilidad de las mujeres gestantes, "una legislación razonable, garantista, con sus requisitos y fundamentos bien establecidos, podría permitir en España una gestación altruista" que impida el comercio, declara el experto nacional e internacional en la materia, el jurista sevillano Antonio Vela Sánchez.

De lo que está convencido es de que "la prohibición es un sinsentido", es negar a mujeres y gays que no pueden ser madres y padres de forma natural "la libertad reproductiva y el derecho a decidir libremente sobre la maternidad", aclara el profesor universitario en el XVII Congreso Internacional sobre Perspectivas Actuales del Derecho de Familia que desarrollan la UNED en Zamora y Instituto de Desarrollo de Familia y Análisis del Derecho de Familia de España y del departamento de derecho civil, foro que reúne a expertos.

Eso sí, recalca ese carácter voluntario y consciente de la gestación subrogada, sin ningún tipo de remuneración a la mujer que presta su vientre, "no hablamos de alquiler, eso sí es ilegal", subraya, una fórmula que sí existe en algunos territorios de Estados Unidos y en contra de la que Vela Sánchez se muestra sin fisuras.

El experto recoge el cuerpo argumental directamente de la actual ley del aborto, "desde el punto de vista fundamental de la legislación no veo ninguna diferencia entre que se ayude a abortar a la madre que lo decida libremente y a ser padres o madres a personas que lo desean".

Incluso hace referencia a la necesidad de preservar "la salud de la mujer", como recoge la Ley de Interrupción Libre del Embarazo, puesto que esas personas que no pueden concebir pasan por un auténtico trauma, indica el jurista que hoy disertará sobre "Cuestiones de gestación por subrogación y transexualidad".

Vela Sánchez tilda de cruel que la sociedad someta a ese sufrimiento, a esa frustración, a esta parte de la ciudadanía que solo puede tener descendencia a través de esta técnica reproductiva.

En ese sentido, agrega que "las leyes no pueden ser preventivas, no se legisla teniendo en cuenta que se va a vulnerar la norma, no puede argumentarse que esta puede dar lugar a fraude", siempre puede haber fraude, reitera.

España tendrá que resolver sobre esa legislación tarde o temprano, declara tajante el estudioso de esta espinosa cuestión, de rabiosa actualidad por la última polémica provocada por el caso de la artista Ana Obregón.

"¿Quién es nadie para prohibir?

"¿Quién es nadie para prohibir?". Lanza enérgicamente la pregunta a aquellos que mantienen vivo el debate a la contra, tras incidir en que "no habría ningún obstáculo ético, moral o legal" para que "una mujer que voluntariamente quisiera ayudar a otras personas, a un amigo íntimo o a un familiar, a ser padres o madres lo haga".

Tampoco tiene ningún empaque en realizar una comparativa entre la donación de órganos o de sangre, la legalidad de la misma, con la gestación subrogada, puesto que se trata de dar vida a personas.

"El caso de Ana Obregón ha sido rizar el rizo" Que una mujer de 69 años decida usar el semen de su hijo fallecido para tener una nieta, con el óvulo de una mujer y con otra gestante "no debería permitirse", declara Vela Sánchez, "en ese caso debería irse a la adopción". La regulación debe establecer "como un requisito básico", que, al menos, uno de los padres de intención fuera un aportante del material genético. "Eso de que una persona pueda tener un hijo por gestación sin que ninguno aporte nada, no lo admito porque la finalidad básica de la subrogación es que alguien pueda ser madre o padre biológicamente, si no, no tendría sentido". Ana Obregón "ha rizado el rizo. Solo se justifica si hay testamento ológrafo", concluye.

"¿Por qué no permitirlo?"

El jurista sevillano no comprende la cerrazón a que se abra esta fórmula en España cuando "para mucha gente el pleno desarrollo de su personalidad pasa por llegar a ser madre o padre, ¿por qué no permitirlo? España es el país más solidario del mundo en donación de órganos, de sangre, en el voluntariado. Vamos a darles una oportunidad".

Se ahorraría mucho sufrimiento, añade, y se daría las misma oportunidades a quienes buscan ser madres o padres pero su organismo no puede engendrar. Esa ley permitiría que solo las personas que disponen de medios económicos para viajar a países donde está regulada este tipo de gestación puedan cumplir su mayor objetivo en la vida.

"Si eres dueña de tu cuerpo para gestar, también para ayudar a otros"

El jurista vuelve sobre los principios que asientan la nueva ley del aborto para defender a ultranza la de gestación subrogada y recalca "si eres dueña de tu cuerpo y puedes gestar o no libremente, también debes poder hacerlo porque quieres ayudar a otra persona".

El profesor de Derecho Civil de la Universidad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla cree que puede perfectamente controlarse si la mujer gestante se presta voluntariamente o si detrás hay un negocio, "puede haber los mismos mecanismos que existen para que no se defraude a Hacienda. Vamos a dejar a los organismos que vigilen".

Alude a Estados Unidos, donde hay territorios que contemplan esa posibilidad comercial, país en el que "se exige a la gestante tener una constatación de sus ingresos que justifican que no necesita el dinero de una gestación para salir adelante", por tanto, "se puede garantizar que toma esa decisión conscientemente".

En cuanto a la repercusión en los niños y niñas gestados con este sistema nuevo, el estudioso sevillano no tiene ninguna duda sobre su bienestar, existen "estudios rigurosos" en Estados Unidos que apuntan que "la salud mental de esos hijos e hijas no tiene nada que envidiar a la de aquellos nacidos de otro tipo de filiación, son igualmente felices". Una conclusión que aleja esas teorías y ese debate abierto también en estos días sobre cómo vivirán esa forma distinta de venir al mundo, declara Antonio Vela Sánchez.